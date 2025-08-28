„Zapuść żurawia” – inauguracja akcji społecznej śląskiej drogówki i Tramwajów Śląskich Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj W katowickiej zajezdni tramwajowej została zainaugurowana kolejna odsłona akcji dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa pieszych pn. „Zapuść żurawia”. Działania mają uświadomić wszystkich, że obserwując, spoglądając i rozglądając się – będąc pieszymi bądź kierującymi – jednocześnie podnosimy poziom bezpieczeństwa na naszych drogach. Okres jesienno–zimowy w latach poprzednich to czas, gdy odnotowywano zwiększoną liczbę wypadków drogowych z udziałem pieszych w porównaniu do pozostałych pór roku.

Wczoraj w samo południe w katowickiej zajezdni tramwajowej zaprezentowano specjalny skład informujący o rozpoczęciu akcji społecznej pn. „Zapuść żurawia”.



Żuraw jest większy od bociana, ma popielate ubarwienie, czarną głowę i szyję, a także białą szeroką brew za okiem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny, obecnie pojawia się bliżej człowieka. Żuraw to jednak nie tylko ptak, to również bardzo ważna zasada: wysiadanie z tramwaju to nie wyścig! Zanim zrobisz pierwszy krok…



„Zapuść żurawia” to działanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. „Zapuszczać żurawia” oznacza: rozejrzeć się, spojrzeć, obserwować, spoglądać. Właśnie takie zachowanie wszystkich uczestników ruchu może ograniczyć liczbę wypadków na drogach. Warto zaznaczyć, że wypadków z udziałem pieszych w okresie od października do grudnia jest najwięcej.



Od dziś wszyscy pasażerowie wychodząc z tramwaju mogą zauważyć na drzwiach informację o prowadzonej akcji. Podczas konferencji prasowej z ramienia Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach mł. asp. Arkadiusz Chudy apelował do pasażerów oraz pieszych o większą uwagę na drodze i zwrócił uwagę na oddźwięk akcji. Większa świadomość pasażerów komunikacji miejskiej na zagrożenia związane z wysiadaniem z pojazdu zwiększy ich bezpieczeństwo i pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń.



W konferencji udział wzięli również: Prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik, Pełnomocnik GZM ds. Nowej Mobilności w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Marcin Dworak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego w Katowicach Paweł Sucheta, którzy wspólnie zaapelowali o bezpieczeństwo na drodze.



Pamiętaj: „Zapuść żurawia. Rozejrzyj się, będąc na drodze – to może uratować komuś lub Tobie życie. Zapuść żurawia… spójrz w prawo, spójrz w lewo… wysiadaj bezpiecznie."