Starszy Posterunkowy Aleksander Wyszyński mistrzem Polski służb mundurowych w kolarstwie szosowym

Starszy Posterunkowy Aleksander Wyszyński z Posterunku Policji w Pietrowicach Wielkich po raz kolejny udowodnił swoją świetną formę sportową. W Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w kolarstwie szosowym, które odbyły się w Warce, nie miał sobie równych i wywalczył 1. miejsce w kategorii M2. To kolejny sukces naszego policjanta – ostatnio stanął na drugim stopniu podium, a tym razem triumfował z imponującym czasem 1:35 h i średnią prędkością 41 km/h.

W niedziele, w Warce odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w kolarstwie szosowym. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele różnych formacji mundurowych z całego kraju. Nasz reprezentant, starszy posterunkowy Aleksander Wyszyński z Posterunku Policji w Pietrowicach Wielkich, zaprezentował się znakomicie, osiągając czas 1:35 h i imponującą średnią prędkość 41 km/h . Dobra forma pozwoliła mu zwyciężyć i zdobyć 1. miejsce w kategorii M2.



To kolejny sportowy sukces raciborskiego policjanta. Ostatnio w zawodach o Puchar Komendanta Głównego Policji wywalczył 2. miejsce, a tym razem udowodnił, że należy do najlepszych w kraju, triumfując bezkonkurencyjnie.



Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu, podinsp. Marek Ryszka złożył policjantowi serdeczne gratulacje, podkreślając, jak ważną rolę w służbie pełni aktywność fizyczna, sportowa rywalizacja i konsekwentne dążenie do celu.



Sport w służbach mundurowych nie tylko podnosi sprawność funkcjonariuszy, ale także kształtuje hart ducha, wytrwałość i umiejętność pracy w zespole – cechy niezwykle istotne w codziennej pracy policjanta.