Katowicka policjantka w czołówce międzynarodowych zawodów crossfitowych Data publikacji 23.08.2025 Powrót Drukuj Na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców Katowic, a po służbie z pasją trenuje crossfit. St. post. Patrycja Goździk z Komisariatu Policji I w Katowicach pokazała, że siła i determinacja towarzyszą jej nie tylko w pracy, ale także na arenie sportowej.

St. post. Patrycja Goździk na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji I w Katowicach, a w czasie wolnym od służby rozwija swoją sportową pasję jaką jest crossfit. W dniach 8-10 sierpnia policjantka wzięła udział w międzynarodowych zawodach Big Summer Games 2025, które odbyły się w Czechach. Do finałowych zmagań dostałą się po czerwcowych eliminacjach, w których spośród 40 startujących kobiet wyłoniono najlepszą dziesiątkę – katowicka funkcjonariuszka zajęła wówczas drugie miejsce.



W trzydniowym finale, obejmującym 7 wymagających konkurencji, policjantka wywalczyła wysokie, czwarte miejsce. Była najlepsza w biegu połączonym ze skakaniem, a w konkurencjach pływackich i wyciskaniu hantli zdobyła drugą lokatę.



Jej sukces sportowy doskonale wpisuje się w tegoroczne obchody 100-lecia kobiet w Policji. To symbol siły, profesjonalizmu i pasji, które wyróżniają kobiety pełniące służbę w policyjnym mundurze.



Patrycji gratulujemy, życzymy wytrwałości w treningach i powodzenia w kolejnych zawodach!