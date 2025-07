Zamiast pomagać – handlowali pomocą. Śląska Policja i Prokuratura Europejska wspólnie rozbiły grupę, która przywłaszczała unijną pomoc żywnościową Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj To jedno z pierwszych w Polsce śledztw prowadzonych wspólnie przez Policję i Prokuraturę Europejską, obejmujące szeroko zakrojoną współpracę i koordynację działań m. in. policjantów z województwa śląskiego oraz innych jednostek w kraju. Śledczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która handlowała żywnością przeznaczoną dla potrzebujących, a finansowaną w ramach unijnego programu pomocowego. Żywność zamiast do beneficjentów – m.in. osób bezdomnych, uchodźców czy osób w trudnej sytuacji – trafiała do sprzedaży w Polsce i za granicą. W sprawie zatrzymano sześć osób, które usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i fałszowania dokumentów. Wszyscy zostali aresztowani.

Śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, we współpracy z Delegowanym Prokuratorem Europejskim przy wsparciu policjantów z całej Polski, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą sprzedającą żywność przeznaczoną dla osób potrzebujących. Sprawcy fałszowali dokumentację, aby uzyskać żywność z unijnego programu pomocy żywnościowej, po czym żywność zamiast do beneficjentów trafiała do sprzedaży w kraju i za granicą.

Przestępczy proceder, który trwał od maja 2024 roku do lipca 2025 roku dotyczył nadużyć związanych z realizacją umów zawartych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z jednym ze związków wyznaniowych działających na terenie Polski.

Jak ustalili śledczy, w terenowych ośrodkach tego podmiotu dochodziło do fałszowania dokumentacji – w tym oświadczeń osób ubiegających się o pomoc żywnościową – poprzez podrabianie podpisów rzekomych beneficjentów, jak również tworzenie dokumentów mających poświadczać odbiór pomocy przez osoby, które takiej pomocy nigdy nie otrzymały.

W rzeczywistości żywność ta trafiała do sprzedaży, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Proceder prowadzony był co najmniej od maja 2024 roku i obejmował działania w punktach na terenie całej Polski.

W ramach unijnego programu pomocowego finansowanego z funduszy europejskich na pomoc żywnościową przewidziano nieodpłatną dystrybucję ponad 2 500 ton żywności o wartości blisko 16 milionów zlotych oraz ponad 2,2 miliona złotych na koszty administracyine, magazynowe i transport. Przedmiotem śledztwa będzie ustalenie, na jaką skalę działali przestępcy oraz jakie kwoty wyłudzili.

Postępowanie w sprawie nieprawidłowości związanych z dystrybucją pomocy żywnościowej prowadzili śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, pod nadzorem Delegowanego Prokuratora Europejskiego. W działaniach uczestniczyli także policjanci z 10 komend wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji. Całość koordynowało Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Efektem działań naszych stróżów prawa było zatrzymanie sześciu osób – 2 kobiet i 4 mężczyzn w wieku od 28 do 61 lat. Na polecenie Prokuratora Europejskiego policjanci przeprowadzili też przeszukania w 34 lokalizacjach w całym kraju – m.in. w Katowicach, Gliwicach, Wrocławiu, Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku, Kielcach, Warszawie i innych miejscowościach. W realizację czynności zaangażowani byli policjanci z KWP w Katowicach, a także z jednostek w Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie, Kielcach, Gdańsku, Radomiu, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławiu i w Warszawie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw na szkodę instytucji publicznych, fałszowania dokumentów oraz prania brudnych pieniędzy. Wobec wszystkich zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.

To pierwsza tego rodzaju sprawa prowadzona wspólnie przez Prokuraturę Europejską z udziałem śląskiej Policji.