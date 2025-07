Święto Policji w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach Data publikacji 17.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z katowickiego oddziału prewencji wraz z kontrterrorystami z Katowic wspólnie obchodzili wczoraj Święto Policji w swojej jednostce. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach, który wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Obchody uświetnili przedstawiciele innych jednostek naszego garnizonu, pozostałych służb mundurowych oraz reprezentanci władz i instytucji współpracujących z Policją.

Uroczystość z okazji Święta Policji odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Punktualnie o godzinie 12.00 dowódca uroczystości podinsp. Janusz Rygielski złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jackowi Stelmachowi.



Organizatorami tegorocznych obchodów byli Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek i Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach mł. insp. Norbert Urbanowski, którego reprezentował jego zastępca - podinsp. Piotr Majewski.



Dzisiejsze obchody to doskonała okazja do podkreślenia sukcesów i uhonorowania mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz śląskich policyjnych specjalsów.



Uroczystość uświetnili: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski, Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP insp. Marek Kasztelan, Reprezentującą Prezydenta Miasta Katowice Radna Agnieszka Piątek, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Grzegorz Grześkowiak, przedstawiciele jednostek Policji śląskiego garnizonu, NSZZP, przedstawiciele służb mundurowych, a także reprezentacje władz i instytucji współpracujących na co dzień ze śląskimi policjantami. Nie zabrakło również kapelana śląskiej Policji, ks. Adama Wyciska oraz emerytowanych funkcjonariuszy.



Po oficjalnym rozpoczęciu obchodów uczestnicy uczcili minutą ciszy poległych na służbie policjantów.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach w asyście Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz Zastępcy Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach wręczył 44 awansowanym policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Ponadto, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wyrazie uznania za wieloletnią pełną zaangażowania służbę na rzecz województwa śląskiego mianowanie na wyższy stopień służbowy młodszego inspektora Policji otrzymał podinsp. Janusz Rygielski.