Był poszukiwany przez 11 lat - zatrzymali go zawierciańscy kryminalni

Policjanci prewencji z raciborskiej komendy odnaleźli 41-letniego mężczyznę w kryzysie emocjonalnym, który opuścił miejsce zamieszkania. Dzięki szybkiej reakcji i zaangażowaniu mundurowych nie doszło do tragedii. Policjanci udzielili mężczyźnie wsparcia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który przewiózł go do szpitala.