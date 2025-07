Śląscy policjanci zabezpieczali zgromadzenia publiczne w regionie

Policjanci z myszkowskiej komendy zatrzymali kierującego, który miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie i przewoził czteroletniego chłopczyka swojej konkubiny, która też była nietrzeźwa. Razem z nimi podróżował jeszcze ich znajomy – również pijany. Co więcej, w trakcie interwencji okazało się, że kierujący nie posiadał nigdy uprawnień kierowania pojazdami mechanicznymi. Za popełnione przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Do sądu rodzinnego i nieletnich trafią materiały dotyczące nieprawidłowej opieki nad dzieckiem.