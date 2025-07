Policyjne wierzchowce od lat wspierają śląską Policję Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Obecność koni w polskiej Policji ma niezwykle bogatą tradycję i sięga okresu międzywojennego. Pierwszy Szwadron Konny Państwowej Policji powołany został w Łodzi, w 1920 r. - służyło w nim 90 funkcjonariuszy. Dzisiaj wierzchowce uczestniczą w codziennej służbie patrolowej, zabezpieczeniu imprez, a także w działalności profilaktycznej.

W powojennej Policji konie powróciły do służby w 1972 roku. Wraz z upływem lat na terenie całego kraju powoływane były kolejne pododdziały konne Policji. W 1993 roku powstało Ogniwo Konne Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Tomaszowie Mazowieckim. Śląski garnizon pierwszych wierzchowców w swoich szeregach doczekał się w 1998 roku, kiedy to został powołany do życia Zespół Konny Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie. Decyzją Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dniem 1 lutego 2020 r . scentralizowane zostały Zespoły Konne Wydziału Prewencji KMP w Chorzowie i Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie w Ogniwo Konne Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Obecnie w szeregach ogniwa konnego służbę pełni 11 policyjnych jeźdźców, którzy mają do swojej dyspozycji 11 koni. Na co dzień pełnią oni służbę patrolową, zabezpieczają imprezy masowe oraz w okresie letnim pełnią służbę na terenach wypoczynkowych - m.in . w Parku Ślaskim, przy akwenach Pogoria w Dąbrowie Górniczej, Paprocany w Tychach, czy na zalewie Nakło Chechło w powiecie tarnogórskim.

Konie wykorzystywane są również do patrolowania parków i obszarów zielonych, gdzie mogą się swobodnie przemieszczać, a wjazd radiowozem byłby utrudniony. W trakcie zabezpieczenia imprez masowych nieocenione jest działanie prewencyjne patroli konnych - zwierzęta te budzą naturalny respekt. Ponadto wierzchowce biorą udział w działaniach profilaktycznych, wzbudzając sympatię przechodniów i osób, które na co dzień mają styczność z patrolami. Niejednokrotnie konie są również ważnym elementem tradycji - ich obecność podkreśla prestiż, rangę i charakter wydarzenia.

Warto podkreślić, że konie poddawane są egzaminom oceniającym ich sprawność użytkową. Atestacja, bo tak nazywa się egzamin w formacji konnej, to nic innego jak sprawdzian umiejętności zarówno jeźdźca, jak i konia służbowego. O ile policjant zdaje go raz na poszczególne stopnie – najpierw, żeby zdobyć atest I stopnia, później atest II stopnia, o tyle policyjne wierzchowce, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu II stopnia, muszą go cyklicznie odnawiać co 18 miesięcy. Takie kontrolne egzaminy sprawdzają, czy konie służbowe nadal spełniają wysokie wymagania i są zdolne do pełnienia służby w Policji.