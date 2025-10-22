Areszt za atak nożem na policjanta Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Katowiccy wywiadowcy interweniowali wobec dwóch mężczyzn, którzy na ich widok rzucili się do ucieczki. Po krótkim pościgu jeden z nich zaatakował policjanta nożem. Wobec 21-latka sąd zastosował tymczasowy areszt. Nie ma i nie będzie żadnej tolerancji na ataki wobec policjantów.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie stojącym z nożem przy ul. Drozdów. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci z ogniwa wywiadowczego.

Po przyjeździe na miejsce wywiadowcy zauważyli dwóch nerwowo zachowujących się mężczyzn. Gdy policjanci podchodzili w ich kierunku, pomimo wielokrotnych okrzyków Policja i wezwania do zatrzymania, mężczyźni rzucili się do ucieczki. Stróże prawa ruszyli za nimi w pościg i po chwili dogonili uciekających. Wtedy jeden z nich wyjął nóż i zaatakował policjanta. Najpierw zadawał ciosy ręką, a następnie kilkukrotnie pchnął nożem w okolice tułowia oraz rąk.

Wywiadowca miał na sobie kamizelkę kuloodporną, która ochroniła go przed poważniejszymi obrażeniami. Pomimo zadawanych ciosów i użycia niebezpiecznego narzędzia policjant skutecznie obezwładnił napastnika i założył mu kajdanki. W tym czasie drugi wywiadowca zatrzymał i obezwładnił kolegę napastnika. Po opanowaniu sytuacji okazało się, że zaatakowany policjant został zraniony w okolicach łokcia. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu pomocy i przewiózł do szpitala.

Policjanci przeszukali pojazd, którym przyjechali mężczyźni i znaleźli w nim marihuanę. Jak się okazało, dwaj 21-letni obywatele Ukrainy przyjechali w to miejsce w celu poszukiwania zakopanych tam narkotyków, których jak się okazało nie było.

Po nocy spędzonej w policyjnej celi, dwaj 21-latkowie zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe. Agresor usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta w zbiegu z naruszeniem czynności narządu ciała oraz zarzut usiłowania wejścia w posiadanie środków odurzających. Decyzją sądu został on aresztowany na 3 miesiące.

Za czynną napaść na policjanta kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia.

Drugi mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz pomocnictwa w usiłowaniu wejścia w posiadanie środków odurzających. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

Policjanci każdego dnia podejmują interwencje, podczas których narażają własne zdrowie i życie, dbając o bezpieczeństwo innych. Nie ma i nie będzie przyzwolenia na żadną przemoc wobec mundurowych wykonujących swoje obowiązki.