Trwają poszukiwania Karoliny Wróbel. Służby ponownie przeczesują staw Błaskowiec Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej kontynuują intensywne działania poszukiwawcze w rejonie stawu Błaskowiec w Czechowicach-Dziedzicach. To już czwarty dzień akcji, która stanowi część trwających od początku roku poszukiwań za zaginioną Karoliną Wróbel. Kobieta 3 stycznia bieżącego roku zaginęła na terenie Czechowic-Dziedzic.

Obecny etap działań ma odmienny charakter od wcześniejszych akcji. Z uwagi na prowadzone w ostatnim czasie prace hydrotechniczne poprzez spuszczenie wody ze zbiornika, funkcjonariusze i ratownicy po raz pierwszy mogli dotrzeć do dna stawu.

Celem naszych działań jest ujawnienie ewentualnych śladów lub zwłok zaginionej kobiety.

Na miejscu każdego dnia koncentrowane są znaczne siły policyjne i ratownicze. W działaniach biorą udział policjanci z Bielskiego Garnizonu, wspierani przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej oraz w Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Na miejscu obecne są również liczne jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu, w tym OSP Kobiernice i OSP Stare Bielsko.

Do akcji włączyli się również funkcjonariusze z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, a także policjanci z Komendy Stołecznej Policji wraz z psami specjalnie szkolonymi do poszukiwania zwłok.

Działania poszukiwawcze w rejonie stawu Błaskowiec zostały przedłużone o jeden dzień i potrwają do środy włącznie.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy policjanci wykonali ogromną ilość pracy, wielokrotnie wznawiając i intensyfikując działania poszukiwawcze. Niestety, jak dotąd nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Wierzymy jednak, że obecna operacja pozwoli uzyskać nowe informacje w tej sprawie.

Apelujemy do mieszkańców Czechowic-Dziedzic i okolic, aby nie przychodzili w rejon prowadzonych działań i nie utrudniali pracy funkcjonariuszom.

Przypominamy, że prowadzimy poszukiwania za zaginioną 24-letnią Karoliną Wróbel, która w dniu 3 stycznia 2025 roku wyszła z domu w Czechowicach-Dziedzicach i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionej – wzrost około 167 cm , szczupła budowa ciała, włosy długie do ramion koloru ciemny blond, nos normalny, uszy przyległe, oczy koloru brązowego, tatuaż na prawej ręce w okolicy nadgarstka od zewnętrznej strony w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V, na podbrzuszu blizna po cesarskim cięciu.

W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę z kapturem obszytym futrem koloru jasnobrązowego, szalik koloru jasnoróżowego, legginsy koloru czarnego z wzorami koloru różowego na wysokości obu ud, buty zimowe koloru czarnego.