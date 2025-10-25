Katowiccy policjanci z kolejnymi sukcesami sportowymi
Nie tylko w służbie ale i na sportowych arenach dają z siebie wszystko. Mundurowi z Komisariatu Policji III w Katowicach - asp. szt. Krzysztof Banaś oraz asp. Piotr Wocka - znakomicie zaprezentowali się podczas Mistrzostw Polski Federacji WPC oraz Mistrzostw Polski Służb Mundurowych we Wrocławiu, zdobywając medale w wyciskaniu sztangi leżąc.
Policjanci z Katowic po raz kolejny udowodnili, że siła i charakter idą w parze z policyjnym mundurem. Podczas Mistrzostw Polski Federacji WPC oraz Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym we Wrocławiu zdobyli medale, oraz pierwsze miejsce drużynowo.
W zawodach, które odbyły się 19 października 2025 roku, policjanci z Katowic rywalizowali w konkurencji wyciskania sztangi leżąc.
Asp. szt. Krzysztof Banaś - Dyżurny Komisariatu Policji III w Katowicach, osiągnął imponujący wynik, wyciskając 217,5 kg, co pozwoliło mu zdobyć:
- 1. miejsce w kategorii wagowej +140 kg – Mistrzostwa Polski Federacji WPC,
- 1. miejsce w kategorii Masters 1 +140 kg – Mistrzostwa Polski Federacji WPC,
- 1. miejsce w kategorii wagowej +140 kg – Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych,
- 1. miejsce w kategorii Masters 1 +140 kg – Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych.
Drugi z naszych reprezentantów - asp. Piotr Wocka - dzielnicowy z katowickiej „trójki”, wywalczył 5 miejsce w kategorii do 100 kg Mistrzostw Polski Służb Mundurowych.
W klasyfikacji drużynowej wspólnie z innymi reprezentantami polskiej Policji, mundurowi zdobyli 1 miejsce, potwierdzając wysoki poziom sportowy policyjnej reprezentacji.
Katowiccy policjanci, to doświadczeni funkcjonariusze, którzy na co dzień z pełnym zaangażowaniem służą społeczeństwu, a w czasie wolnym poświęcają się sportom siłowym. Ich pasja, dyscyplina i wytrwałość, stanowią przykład dla innych.
Gratulujemy naszym kolegom znakomitych wyników i życzymy dalszych sukcesów na sportowych arenach!