Data publikacji 25.10.2025

Katowiccy policjanci z kolejnymi sukcesami sportowymi

Nie tylko w służbie ale i na sportowych arenach dają z siebie wszystko. Mundurowi z Komisariatu Policji III w Katowicach - asp. szt. Krzysztof Banaś oraz asp. Piotr Wocka - znakomicie zaprezentowali się podczas Mistrzostw Polski Federacji WPC oraz Mistrzostw Polski Służb Mundurowych we Wrocławiu, zdobywając medale w wyciskaniu sztangi leżąc.

Policjanci z Katowic po raz kolejny udowodnili, że siła i charakter idą w parze z policyjnym mundurem. Podczas Mistrzostw Polski Federacji WPC oraz Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym we Wrocławiu zdobyli medale, oraz pierwsze miejsce drużynowo.



W zawodach, które odbyły się 19 października 2025 roku, policjanci z Katowic rywalizowali w konkurencji wyciskania sztangi leżąc.



Asp. szt. Krzysztof Banaś - Dyżurny Komisariatu Policji III w Katowicach, osiągnął imponujący wynik, wyciskając 217,5 kg , co pozwoliło mu zdobyć:

1. miejsce w kategorii wagowej +140 kg – Mistrzostwa Polski Federacji WPC ,

– Mistrzostwa Polski Federacji , 1. miejsce w kategorii Masters 1 +140 kg – Mistrzostwa Polski Federacji WPC ,

– Mistrzostwa Polski Federacji , 1. miejsce w kategorii wagowej +140 kg – Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych,

– Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych, 1. miejsce w kategorii Masters 1 +140 kg – Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych.