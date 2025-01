Policjanci odwiedzili małych pacjentów

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Bytomiu akt oskarżenia przeciwko dwóm 18-latkom, którzy w listopadzie 2023 roku, za pośrednictwem Internetu, prowadzili relacje, podczas których znęcali się nad młodymi kobietami. Gdy zdali sobie sprawę, co im za to grozi, sprawcy uciekli za granicę. Wpadli w ręce kryminalnych z komendy wojewódzkiej w Katowicach, gdy tylko wrócili do kraju.