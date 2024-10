Za nami Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XXI Biegu Przełajowym im. Grzegorza Załogi Data publikacji 08.10.2024 Powrót Drukuj W miejscowości Hutki-Kanki odbyła się XXI edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi. Na linii startu stanęło prawie 300 zawodników z całego kraju reprezentujących m.in. służby mundurowe oraz zawodniczki i zawodnicy w klasyfikacji otwartej. W biegu rywalizowała także młodzież reprezentująca szkoły średnie o profilach mundurowych, a także miłośnicy Nordic Walking. Mistrzostwa organizowane są na znak pamięci o sierż. Załodze, który w 2003 roku postrzelony zginął na służbie.

W miniony piątek już po raz 21 na linii startu Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi stanęli miłośnicy biegania, którzy do miejscowości Hutki Kanki przyjechali z całego kraju. Wielu z nich to reprezentanci służby mundurowych. Biorąc udział w biegu przełajowym, w sportowy sposób oddają cześć policjantowi, który w 2003 roku został śmiertelnie postrzelony na służbie. Zawody już na stałe wpisały się do Kalendarza Imprez Sportowych Policji.

Sierż. Grzegorz Załoga 10 sierpnia 2003 roku, będąc w służbie, podjął interwencję wobec dwóch sprawców najścia na mieszkanie i rozboju na jego właścicielu. W czasie pościgu za przestępcami, w następstwie użycia przez nich broni palnej, został śmiertelnie postrzelony. Grzegorz Załoga został pośmiertnie mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta oraz odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Ówczesny Komendant Główny Policji, gen. insp. Leszek Szreder, uhonorował sierż. Grzegorza Załogę wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Pamięci Komendy Głównej Policji.

Bieg zorganizowany został przez Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego, Urzędu Miasta i Gminy w Łazach, Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Nadleśnictwa Siewierz. Zawody objął honorowym patronatem Komendant Główny Policji oraz Wojewoda Śląski.

Wśród gości honorowych zawodów znaleźli się: ojciec sierż. Grzegorza Załogi - Henryk Załoga, Teresa Mucha-Popiel - Starosta Zawierciański, Tomasz Dzierżanowski - Sekretarz Powiatu Zawierciańskiego, Krzysztof Dudziński - Wice Starosta Powiatu Będzińskiego, Maciej Kaczyński - Burmistrz Miasta Łazy, Adrian Kała - Dyrektor OSiR w Łazach, Dariusz Tabas - Wice Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa śląskiego, Olga Oleksiak - Leśniczy Nadleśnictwa Mitręga, insp. Jackiem Kurdybelski - Komendant Powiatowym Policji w Zawierciu oraz insp . Marcin Lemański - Komendant Powiatowy Policji w Będzinie.

Mł. insp. Krzysztof Kazek - Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z Komendantami Powiatowym Policji w Zawierciu i Będzinie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobie sierż. Załogi. Wspólnie z ojcem poległego policjanta Henrykiem Załogą wspominali 2003 rok i tragiczne chwile. Podczas rozpoczęcia zawodów pamięć sierż. Grzegorza Załogi została uczczona minutą ciszy.

W tym roku do startu w zawodach zgłosiła się blisko 300 zawodników. Poza przedstawicielami służb mundurowych, w biegu rywalizowały także reprezentacje szkół średnich o profilach mundurowych, zawodniczki i zawodnicy w klasyfikacji otwartej, a także miłośnicy Nordic Walking. Zawodnicy biegali na terenie duktów leśnych w pobliżu campingu im. sierż. Grzegorza Załogi w miejscowości Hutki-Kanki w gminie Łazy. Po wyczerpującym biegu do ich dyspozycji była kuchnia polowa z przygotowanym gorącym posiłkiem. Oprawę muzyczną zawodów zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podczas biegu każdy mógł zostać bohaterem, rejestrując się jako dawca komórek macierzystych i szpiku. Wszystko za sprawą DNIA DAWCY SZPIKU, który przy współpracy z DKMS zorganizowali przedstawiciele Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Rywalizacja przebiegała na dystansach:

3600 metrów w kategorii szkół o profilu służb mundurowych oraz Nordic Walking open;

7200 metrów dla kobiet w kategorii służb mundurowych oraz kategorii otwartej kobiet;

10800 metrów dla mężczyzn w kategorii służb mundurowych oraz kategorii otwartej mężczyzn.

W kategorii służb mundurowych zawodnicy zajęli następujące miejsca:

KATEGORIA OTWARTA

Kategoria indywidualna kobiet:

I miejsce – Gabriela Krupa

II miejsce - Agata Dyczko

III miejsce - Anna Jagieła

Kategoria indywidualna mężczyzn:

I miejsce – Rafał Formicki

II miejsce – Dawid Palka

III miejsce – Janusz Sękiewicz

KATEGORIA MŁODZIEŻ SZKÓŁ ŚREDNICH O PROFILU MUNDUROWYM

Kategoria indywidualna dziewcząt:

I miejsce – Amelia Mącieiczek

II miejsce - Natalia Wąsat

III miejsce – Agata Kuc

Kategoria indywidualna chłopców:

I miejsce – Piotr Kierlik

II miejsce - Mateusz Sołtysik

III miejsce - Patryk Kotnis

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku - Białej

II miejsce - Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

III miejsce - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

KATEGORIA POLICJANCI ORAZ SŁUŻBY MUNDUROWE

Kategoria indywidualna kobiet:

I miejsce – Beata Szatka

II miejsce – Daria Mitręga

III miejsce – Joanna Cichoń

Kategoria indywidualna mężczyzn do 40 lat:

I miejsce – Damian Skupiński

II miejsce - Henryk Warzecha

III miejsce – Rafał Stachowski

Kategoria indywidualna mężczyzn powyżej 40 lat:

I miejsce – Maciej Wojciechowski

II miejsce – Przemysław Krupa

III miejsce - Wojciech Kastelik

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce - Reprezentacja Polskiej Policji

II miejsce - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

III miejsce - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Zawodnicy, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca od I do III otrzymali statuetki, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.