Poważny błąd, refleksja, powiadomienie i błyskawiczna akcja Policji Powrót Drukuj W dzisiejszym, cyfrowym świecie, oszustwa stają się codziennym zagrożeniem dla każdego z nas. Jednym z najczęstszych przestępstw, które dotyka użytkowników portali społecznościowych, jest oszustwo na BLIK. Ta historia, choć zaczęła się od błędu, zakończyła się sukcesem dzięki szybkiemu i skutecznemu działaniu zarówno pokrzywdzonego, jak i policjantów ze Śląska i Warszawy.

Oszustwo miało miejsce 21 sierpnia 2024 roku w Knurowie, kiedy młody mężczyzna, nieświadomie zatwierdził przekazanie kodu BLIK na kwotę 1300 złotych. Sytuacja eskalowała, gdy „znajomy” poprosił o kolejne kody, tłumacząc, że napotkał problemy techniczne. Wtedy pokrzywdzony zorientował się, że padł ofiarą oszustwa i natychmiast podjął działania, aby zminimalizować straty. Nie tylko zgłosił sprawę w knurowskim komisariacie, ale też współpracował z policjantami wykonując ich zalecenia. Efekt – schwytanie oszusta na gorącym uczynku w Warszawie.

Skoordynowana akcja policji - sukces na dwóch frontach

Komendant Miejski Policji w Gliwicach otrzymał podziękowania za błyskawiczne działanie knurowskich policjantów. To właśnie dzięki ich szybkiemu powiadomieniu, błyskawicznemu podjęciu skutecznych działań, rozpoczęciu „gry” z oszustem oraz doskonałej współpracy Komisariatów w Knurowie i Warszawie Żoliborzu, zatrzymano sprawcę. Podziękowania kierowane do knurowskich policjantów należy obiektywnie podzielić i przydzielić również kryminalnym z Żoliborza, którzy działając błyskawicznie, otoczyli rejon gorącego „bankomatu”, podjęli obserwację i schwytali sprawcę w momencie, gdy próbował zrealizować kolejny (dodajmy bezpiecznie zmodyfikowany) kod BLIK. Przy zatrzymanym znaleziono skradzioną wcześniej kwotę. Pieniądze wrócą więc do mieszkańca Knurowa.

Przestroga dla użytkowników portali społecznościowych

Oszustwo na BLIK to metoda, w której przestępcy przejmują konto na portalu społecznościowym, a następnie za pomocą komunikatora proszą znajomych właściciela konta o udostępnienie kodu BLIK. Po jego otrzymaniu natychmiast wypłacają pieniądze z bankomatu. Transakcje dokonane tą metodą są nieodwracalne, ponieważ kod BLIK działa natychmiastowo.

Jak się chronić?

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie: Zabezpiecz swoje konta na portalach społecznościowych, korzystając z dwuskładnikowego uwierzytelniania. Logowanie wymaga wtedy potwierdzenia SMS-em, co znacznie utrudnia przejęcie konta przez przestępców.

Potwierdzenie tożsamości: Zawsze potwierdzaj tożsamość osób, które proszą Cię o pieniądze przez internetowe komunikatory. Wykonaj szybki telefon do takiej osoby, aby upewnić się, że rzeczywiście potrzebuje pomocy.

Ostrożność przy zatwierdzaniu transakcji: Zanim zatwierdzisz transakcję w aplikacji bankowej, dokładnie sprawdź jej szczegóły. Przestępca nie wykorzysta kodu, dopóki nie potwierdzisz transakcji na swoim telefonie.

Zabezpiecz swój telefon: Chroń swój telefon oraz PIN do aplikacji mobilnej banku, aby nie stać się łatwym celem dla oszustów.

Apel Policji

Policja apeluje o zachowanie czujności i rozwagi podczas korzystania z internetu. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może kosztować nas bardzo wiele. Bądźmy ostrożni i dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, aby uniknąć stania się ofiarą oszustów.

Dzięki takiej postawie możemy wspólnie zapobiegać przestępstwom i wspierać działania służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

Tekst podziekowań:

Witam,

Jako poszkodowany, od którego próbowano wyłudzić pieniądze na BLIK dnia 21.08.2024 r., chciałbym bardzo podziękować policjantom i całemu zespołowi z Komisariatu Policji w Knurowie, gdzie zgłosiłem zajście, oraz całej zaangażowanej grupie za pomoc w złapaniu osoby, która próbowała wyłudzić ode mnie pieniądze. Dzięki mojej szybkiej reakcji i zaangażowaniu policjantów udało się tę osobę zatrzymać z gotówką. Jeszcze raz dziękuję z całego serca.