Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 30.12.2023 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 49-latki z Częstochowy, która pieszo oddaliła się ze szpitala w Blachowni. Życie kobiety było zagrożone, dlatego w akcję poszukiwawczą zaangażowano liczne siły policyjne oraz inne służby. Mundurowych wspierały specjalnie wyszkolone psy ratownicze z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Solarnia oraz operator drona. Służby odnalazły kobietę w lesie i otoczyły opieką.

Dyżurny Komisariatu Policji w Blachowni został powiadomiony o zaginięciu 49-letniej mieszkanki powiatu częstochowskiego. Według zgłoszenia kobieta opuściła szpital i oddaliła się z niego pieszo. Niestety nie miała ze sobą telefonu komórkowego, a jej stan zdrowia i panujące tego dnia warunki atmosferyczne stanowiły realne zagrożenie dla jej zdrowia i życia. W rejon zaginięcia od razu zostali skierowani policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz podległych komisariatów.

Do poszukiwań włączyli się również strażacy PSP JRG 2 oraz OSP Cisie, OSP Blachownia oraz OSP Mstów, a także grupa poszukiwawczo-ratownicza z OSP Solarnia, w której skład wchodzą ratownicy z psami wyszkolonymi do przeszukiwania terenu oraz operator drona.

Po sprawnych ustaleniach kryminalnych z Częstochowy, poszukiwania zawężono do terenu lasu znajdującego się w pobliżu szpitala. a

Akcja poszukiwawcza zakończyła się sukcesem. Krótko przed północą operator drona wyposażonego w kamerę termowizyjną z jednostki OSP Solarnia wskazał miejsce przebywania kobiety w lesie, oddalone ok . 500 m od budynku szpitala. Dzięki ratownikom poruszającym się quadem, możliwe było szybkie dotarcie do wyczerpanej kobiety oraz przetransportowanie jej do szpitala. Następnie 49-latka trafiła pod opiekę medyczną.

Wczoraj Komendant Miejski Policji w Częstochowie inspektor Dariusz Kiedrzyn osobiście podziękował wiceprezesowi Ochotniczej Straż Pożarnej w Solarni za udział w akcji ratowniczej i odnalezienie osoby. Pani Monika Mucha oraz Kaja Chudalewska otrzymały podziękowania za zaangażowanie i wzorową współpracę.