Czeski kierowca próbował przekupić policjantów na A4. Został zatrzymany Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj Do sytuacji doszło na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. 49-letni obywatel Czech, zatrzymany za znaczne przekroczenie prędkości, próbował wręczyć policjantom 400 euro łapówki, aby uniknąć konsekwencji. Okazało się, że był pod wpływem alkoholu, a jego 39-letnia partnerka próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, podając się za kierującą pojazdem.

Policjanci z komisariatu autostradowego w Gliwicach zatrzymali do kontroli samochód marki Mercedes, który w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 100 km/h, jechał z prędkością 149 km/h. W trakcie zatrzymywania mundurowi zauważyli, że za kierownicą pojazdu siedzi mężczyzna. Dali mu znak, by jechał za radiowozem do miejsca, gdzie będzie można bezpiecznie przeprowadzić kontrolę. Kierowca zwolnił i zatrzymał się w miejscu do tego nieprzeznaczonym, jednak po chwili ruszył i podążył za patrolem.



Kiedy pojazdy zjechały w bezpieczne miejsce przy węźle Chorzów Batory, ku zaskoczeniu policjantów, za kierownicą mercedesa siedziała już kobieta. To wzbudziło podejrzenia, że mężczyzna wcześniej prowadzący pojazd mógł być pod wpływem alkoholu i kiedy na chwilę zatrzymał auto, zamienił się miejscami z pasażerką. Mundurowi postanowili więc przeprowadzić badanie trzeźwości. 49-letni obywatel Czech nie zgodził się jednak na to i próbował przekupić policjantów, oferując im 400 euro w zamian za „zapomnienie” o całym zdarzeniu. Mężczyzna został zatrzymany.



Badanie na zawartość alkoholu we krwi wykazało, że kierował pojazdem, mając 0,68 promila. Po doprowadzeniu do prokuratury, usłyszał zarzut usiłowania wręczenia łapówki oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo, za przekroczenie prędkości, otrzymał mandat.



Kobieta, która początkowo twierdziła, że to ona prowadziła samochód, również usłyszała prokuratorskie zarzuty, gdy ostatecznie przyznała, że skłamała. O ich dalszym losie zadecyduje teraz sąd.



Próba wręczenia łapówki jest przestępstwem, za które grozi nawet do 10 lat więzienia. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeżwości zagrożone jest karą do lat 3 więzienia, grzywną a także zakazem prowadzenia pojazdów do 15 lat. Za składanie fałszywych zeznań, grozi natomiast do 8 lat więzienia.