Kobiety w mundurze od stu lat. Matki – bohaterki każdego dnia Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj Od stu lat kobiety w mundurze pełnią służbę z oddaniem, odpowiedzialnością i siłą, którą czerpią także z macierzyństwa. Łączą dwie niezwykle wymagające role – profesjonalnych funkcjonariuszek i troskliwych mam. Współczesne policjantki z powodzeniem łączą zawodową misję z macierzyństwem. Z okazji Dnia Matki śląscy policjanci przekazują wszystkim Mamom najlepsze życzenia oraz przypominają o ich sile, odwadze i wyjątkowej roli.

Rok 2025 to symboliczny czas – obchodzimy 100-lecie obecności kobiet w Policji. To nie tylko historia munduru i służby. To również historia odwagi, odpowiedzialności, oddania oraz siły, która płynie z bycia matką.

Od stu lat kobiety w mundurze udowadniają, że potrafią być jednocześnie profesjonalnymi funkcjonariuszkami i czułymi, obecnymi mamami. Służba to ich misja, a macierzyństwo – siła.

Pierwsze kobiety w Policji Państwowej pojawiły się w 1925 roku. Stawiano przed nimi jasno określone wymagania – musiały być niezamężne i bezdzietne, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć wykształcenie średnie i ukończony 25. rok życia.

Dodatkowo wymagana była dobra kondycja fizyczna, odpowiedni wzrost i brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych. Macierzyństwo było wówczas przeszkodą w podjęciu i kontynuowaniu służby.

Główny nacisk w ich pracy kładziono na zwalczanie przestępczości nieletnich, ochronę kobiet i dzieci oraz pomoc w sprawach obyczajowych. Prekursorką i jednocześnie komendantką Policji Kobiecej była Stanisława Filipina Paleolog – kobieta niezwykle charyzmatyczna, wizjonerska, wyprzedzająca swoje czasy.

Po II wojnie światowej kobiety wracały do służby z nową determinacją. Łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym było jednak wyzwaniem, a pogodzenie ról wymagało ogromnego poświęcenia.

Mimo trudności kobiety trwały na posterunku, udowadniając, że ich zaangażowanie nie ustępuje męskiemu.



Z biegiem lat wprowadzano zmiany w przepisach, zaczęto lepiej rozumieć potrzebę wspierania matek w służbie, a kobiety coraz śmielej podejmowały się wyzwań zawodowych.

Obecnie współczesne policjantki wykonują te same zadania co ich koledzy. Patrolują ulice, prowadzą dochodzenia, szkolą kadry, dowodzą zespołami. Równocześnie często są także aktywnymi zawodowo mamami.

Ich życie to codzienne przeplatanie się dwóch odpowiedzialnych ról: służby dla społeczeństwa I troski o swoje dzieci.

Ról czasem trudnych, zawsze wymagających, ale też pięknych i dających ogrom satysfakcji.

Dziś, z okazji Dnia Matki, śląscy policjanci składają wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, miłości, wytrwałości, uśmiechu i wzruszeń, wspólnych chwil radości i każdego dnia uśmiechu swoich dzieci.

Pamiętajcie – jesteście bohaterkami i całym światem dla swoich pociech.