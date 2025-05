Ojciec i syn zatrzymani za pobicie innego kierowcy Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu III Policji Zabrzu zatrzymali ojca i syna, którzy pobili innego kierowcę po tym, jak doszło między nimi do nieporozumienia na drodze. W chwili zatrzymania 19-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Obaj mężczyźni w przeszłości byli już notowani za inne przestępstwa. Za pobicie grozi im kara do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na ulicy Hagera w Zabrzu. Między kierowcami opla i skody doszło tam wtedy do nieporozumienia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, żaden z kierowców nie chciał „odpuścić”. W końcu samochody zatrzymał się, a zdenerwowany kierowca skody chciał koniecznie porozmawiać z kierowcą opla. Wysiadł z wozu, ale niestety na rozmowie się nie skończyło. 50-letni kierowca opla wraz ze swoim 19-letnim pasażerem, kilkakrotnie uderzyli w twarz 50-letnigo kierowcę skody. Mężczyzna przewrócił się i stracił przytomność. Według ustaleń policjantów, gdy leżał na ziemi, miał być jeszcze przez sprawców kopany.

O zdarzeniu powiadomiono Policję, a dyżurny zabrzańskiej komendy na miejsce skierował dostępne patrole. Wśród nich byli dzielnicowi z Komisariatu III Policji w Zabrzu, którzy zauważyli pojazd sprawców na ulicy Wolności. Policjanci zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że kierowcą jest 50-letni mieszkaniec Zabrza, w przeszłości notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, a pasażerem jego 19-letni syn notowany za przestępstwa narkotykowe i groźby. W chwili zatrzymania 19-latek był nietrzeźwy - miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. Za pobicie grozi im do kara do 5 lat więzienia.

Jak reagować na agresję na drodze?

Zachowaj spokój: nie wdawaj się w konflikt i nie reaguj agresją na agresora.

Ignoruj agresora: unikaj kontaktu wzrokowego i nie zwracaj uwagi na jego prowokacje.

Zwiększ dystans: jeśli to możliwe, bezpiecznie oddal się od agresywnego pojazdu.

Zgłoś incydent: jeżeli agresja drogowa zagraża bezpieczeństwu, zgłoś jak najszybciej incydent na Policję.

Utrwal dowody: jeśli masz kamerę, nagraj zdarzenie i przekaż je Policji.

Zapamiętaj szczegóły: postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących pojazdu i zachowania agresywnego kierowcy.

W przypadku agresji na drodze, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie i unikaj kontaktu fizycznego.

Jeżeli czujesz się zagrożony, zgłoś incydent na Policję. W miarę możliwości, znajdź bezpieczne miejsce, aby zatrzymać się i poczekać na przybycie służb.

