Nie groźny mu mróz i śnieg Data publikacji 19.12.2023 Powrót Drukuj Kierownik ogniwa patrolowo-interwencyjnego z dąbrowskiej komendy udowodnił, że determinacja i siła charakteru, to nieodłączne cechy nie tylko w pracy, lecz także w sporcie. Mł. asp. Marcin Piłko wziął udział w ekstremalnym biegu Winter Trial Małopolska. Pokonał podczas niego aż 105 kilometrów górskich szlaków!

Zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, wliczając w to mrozy oraz śnieżne opady. Mł. asp. Marcin Piłko nie tylko stanął na wysokości zadania, ale także zakończył wyścig na 13. miejscu, spośród 38 zawodników, którzy do niego stanęli. Jego imponujący czas: 22 godzin i 22 minut to dowód nie tylko na znakomitą kondycję fizyczną, lecz także na wytrwałość i determinację w pokonywaniu trudności.

Jak powiedział Marcin: "Bieg Winter Trial, to dla mnie nie tylko wyzwanie sportowe, ale również podróż przez życie. Każdy kilometr, zwłaszcza w nocy, gdy walka ze śniegiem i mrozem była najtrudniejsza, nauczył mnie wytrwałości, zdecydowania i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji – takich, które są niezbędne także w codziennej służbie”.

Jego udział w tym wyścigu jest inspiracją dla kolegów z pracy, ale również pokazuje wszystkim innymi, że policjanci nie tylko chronią społeczeństwo, ale także osiągają wysoko postawione cele osobiste, godząc obowiązki zawodowe z pasją do sportu.

Cieszymy się z sukcesu naszego kolegi. Jego determinacja i gotowość do pokonywania trudności są wzorem dla wszystkich mundurowych. To pokazuje, że nasza praca to nie tylko służba, ale także równowaga między służbowym zaangażowaniem, a pasją osobistą. Gratulujemy Marcinowi nie tylko odwagi w pokonywaniu dalszych tras, ale także za udowodnienie, że siła charakteru jest niezastąpionym elementem sukcesu - zarówno na służbie, jak i poza nią. Jego zaangażowanie jest inspiracją dla nas wszystkich.