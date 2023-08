Dbaj o swojego pupila Data publikacji 26.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Międzynarodowy Dzień Psa przypominamy - dbaj o swojego czworonożnego Przyjaciela. Planując dłuższy wyjazd, nie zapominaj o zapewnieniu opieki swoim zwierzętom. Okres urlopowy to niestety czas najczęściej występujących przypadków porzucenia i krzywdzenia zwierząt. Przypominamy, że porzucenie zwierzęcia traktowane jest jako przejaw znęcania się nad nim i stanowi przestępstwo zagrożone karą więzienia.

Sezon wakacyjno-urlopowy powoli dobiega końca. Wiele osób wyjechało na zasłużony odpoczynek, inni odliczają dni do wyjazdu lub dopiero go planują. Niestety dla wielu zwierząt wyjazd właścicieli nie wiąże się z niczym przyjemnym. Trwa okres wakacyjnych porzuceń zwierząt, najczęściej psów i kotów. Okrutni właściciele, chcąc pozbyć się „problemu” przed wyjazdem na wymarzone wakacje, przywiązują swojego psa lub kota do drzewa, nierzadko w miejscach odludnych, gdzie zwierzę ma małe szanse na odnalezienie przez przypadkowego przechodnia. Zdarzają się przypadki wywiezienia i wyrzucenia zwierzęcia z samochodu z dala od domu, czasem nawet już na trasie wakacyjnej podróży. Niestety pomimo apeli środków masowego przekazu dotyczących zjawiska porzucania zwierząt, problem ten w dalszym ciągu występuje.



Przyczyny tego zjawiska są różne. Wiele osób nie jest gotowych na zapewnienie właściwej opieki zwierzęciu. A przecież zwierzę, bez względu na to, czy mowa o małym szczeniaku, czy dużym psie, wymaga od swojego właściciela odpowiedniej opieki i cierpliwości. Niestety niektóre osoby, które decydują się na posiadanie zwierzęcia, nie zadają sobie wcześniej trudu i nie dowiadują się czy są w stanie właściwie się nim opiekować. W efekcie wymarzony pies czy kot, który w rzeczywistości nie zachowuje się tak, jak wyobrażał to sobie właściciel, staje się problemem dla swojego właściciela. Inną przyczyną tego zjawiska może być podarowanie zwierzęcia komuś, kto nie do końca sobie tego życzył. Czasem obdarowana osoba pozbywa się stworzenia, które zaczyna sprawiać kłopoty.



Przypominamy, że porzucenie zwierzęcia traktowane jest jako znęcanie się nad nim. Stanowi więc przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia. W przypadku znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.



Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zachowania lub świadome dopuszczenie do zachowania takiego jak bicie, zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, stosowanie urządzeń obliczonych na spowodowanie specjalnego bólu, zmuszanie go do czynności mogących sprawiać ból, przeciążenie zwierząt, transport i przetrzymywanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędny stres i cierpienie, trzymanie zwierzęcia w miejscu zmuszającym go do przebywania w nienaturalnej pozycji, niezapewnienie zwierzęciu odpowiedniej ilości wody i pożywienia.



Jeśli jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzęciem, dowiedziałeś się, że zwierzę zostało porzucone, pozostawione bez opieki w nieodpowiednich warunkach lub z innego powodu dzieje się mu krzywda, powiadom Policję, Straż Miejską lub inne odpowiednie służby zajmujące się pomocą dla zwierząt.

Na filmie przewodnik psów służbowych z KMP w Sosnowcu mł. asp. Dawid Wilganowicz i jego pies Logan.