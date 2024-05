Znamy najlepszych policyjnych ratowników w województwie śląskim!

Ładna pogoda w tym roku zawitała do nas szybciej, co sprawiło, że wielu motocyklistów wcześniej zaczęło sezon. Niestety, dla wielu z nich skończyło się to tragicznie. Brak przygotowania oraz zmienne warunki atmosferyczne, spowodowały trzykrotny wzrost zdarzeń na drogach województwa śląskiego, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.