Zabójstwo na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Policja zatrzymała 34-latka

Za nami wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zwyciężyli policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. To oni od 5-7 czerwca będą reprezentować śląski garnizon Policji podczas finału zawodów w Słupsku. Inicjatywa była także kolejną okazją do pogłębiania wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.