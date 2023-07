Prokuratorskie zarzuty w związku ze zdarzeniem na kąpielisku w Bytomiu Data publikacji 17.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bytomscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu wyjaśniają przebieg wydarzeń, do których doszło w sobotę na terenie kąpieliska miejskiego przy ulicy Wrocławskiej. W związku z podjętą interwencją zatrzymano wtedy 4 mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat. Dziś zostali oni przesłuchani w prokuraturze. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego 48-letni obcokrajowiec usłyszał zarzuty dopuszczenia się oraz usiłowania dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec trojga dzieci. Jutro sąd zadecyduje o areszcie dla podejrzanego. Pozostali 3 mężczyźni zostali zwolnieni. Ustalenia śledczych wskazują, że nie dopuścili się żadnych niewłaściwych zachowań. Osobne postępowanie wszczęto wobec osób, które swoją agresję skierowały na policjantów interweniujących na kąpielisku oraz na obcokrajowców.

W sobotę kilka minut przed godziną 17:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące niewłaściwego zachowania kilku mężczyzn wobec osób małoletnich na terenie kąpieliska miejskiego przy ulicy Wrocławskiej. W związku ze zgłoszeniem zatrzymano 4 obcokrajowców w wieku od 18 do 48 lat. Śledczy prowadzą czynności i zbierają materiał dowody celem dokładnego wyjaśnienia przebiegu i okoliczności wydarzeń. Dziś zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu, gdzie zostali przesłuchani. Na podstawie policyjnych ustaleń i zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego 48-letni obcokrajowiec usłyszał zarzuty dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec 13-letniego chłopca oraz usiłowania dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec dwóch dziewczynek w wieku 10 i 12 lat. Podejrzanemu grozi od 2 do 12 lat więzienia. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie 48-latka, który jutro rozpatrzy sąd.



Pozostali trzej mężczyźni zostali zwolnieni. Ustalenia śledczych wskazują, że nie mieli oni żadnego związku ze zdarzeniem na kąpielisku i nie odpuścili się niewłaściwego zachowania wobec małoletnich.



Niestety agresja części osób przebywających na kąpielisku skierowała się zarówno na czterech zatrzymanych obcokrajowców, jak i na przybyłych na miejsce policjantów. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie agresywnych osób, które m.in. kierowały wulgaryzmy i groźby pod adresem interweniujących policjantów.



Przypominamy: Nie ma i nie będzie zgody na agresywne zachowania wobec policjantów oraz próby samosądu. Taki sposób zachowania nie może być akceptowany. To zdarzenie pokazuje, jak niebezpieczne może być uzurpowanie sobie prawa do realizacji sprawiedliwości. Agresja grupy pobudzonych osób była skierowana na 4 obcokrajowców, spośród których 3, jak wskazują ustalenia śledczych, nie miało żadnego związku z niewłaściwego zachowania wobec małoletnich, a także na policjantów, którzy interweniowali na kąpielisko. Obecnie analizowane są nagrania z kamer monitoringu oraz kamer nasobnych interweniujących policjantów. Wobec agresywnych osób, które złamały prawo, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.