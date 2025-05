Kolejny członek grupy przestępczej odpowie za handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu do walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 28-letniego obywatela Bułgarii, który od około 10 lat zajmował się procederem handlu ludźmi. Śledczy zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu prokuratorskich zarzutów. Policjanci ustalili, że mężczyzna rozkochiwał w sobie młode nastoletnie kobiety, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, a następnie przemocą przez wiele lat zmuszał je do uprawiania prostytucji. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju, był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i został zatrzymany na terenie Niemiec. Grozi mu teraz do 20 lat więzienia.

Handel ludźmi jest określany jako współczesne niewolnictwo. Jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości zorganizowanej. Bandyci na różne sposoby werbują kolejne ofiary i bezwzględnie wykorzystują je, z czego czerpią znaczne korzyści finansowe. Z uwagi na bardzo złożony charakter, jest to przestępstwo niezwykle trudne do wykrycia i udowodnienia. Jednak sprawcy tego procederu nie mogą spać spokojnie i liczyć na pobłażliwość Policji. Przekonał się o tym 28-letni obywatel Bułgarii, na którego trop wpadli policjanci z Zespołu do walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ustalenia kryminalnych wskazywały, że mają do czynienia z naprawdę bezwzględnym i okrutnym przestępcą, który od wielu lat zniewalał i zmuszał przemocą do prostytucji młode kobiety oraz działał w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się werbowaniem i zmuszaniem kobiet do prostytucji. Pracując nad sprawą, śledczy zdołali zebrać mocny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu szeregu bardzo poważnych zarzutów.

Policjanci ustalili, że 28-letni Bułgar od około 10 lat brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem ludźmi, gdzie zajmował się werbowaniem kobiet.

Pracujący nad sprawą kryminalni, w ścisłej współpracy z Prokuraturą Okręgową w Sosnowcu, zgromadzili mocny materiał dowodowy. Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzna, został zatrzymany na terytorium Niemiec. Przekazanie mężczyzny z rąk Policji niemieckiej śledczym z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nastąpiło na przejściu granicznym w Świecku. Zarzuty wobec 28-latka obejmą jego udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel ludźmi. Mężczyzna trafił za kraty. W myśl przepisów kodeksu karnego, grozi mu teraz kara do 20 lat więzienia.



Jest to już kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniem tej grupy przestępczej. Śledczy nadal pracują nad sprawą. Ustalają kolejne pokrzywdzone kobiety oraz osoby biorące udział w tym procederze. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.