Wypadek awionetki - spokojnie, to tylko ćwiczenia! Data publikacji 25.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji wspólnie z innymi służbami ratunkowymi, administracją i służbami porządkowymi gliwickiego aeroklubu przeprowadzili wspólne ćwiczenia. Scenariusz zakładał, że na płycie lotniska rozbiła się awionetka, a 3 osoby zostały ranne. Zadaniem uczestników zajęć była właściwa reakcja na wypadek lotniczy i wspólne działanie na miejscu zdarzenia.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy pomiędzy wszystkimi służbami oraz wypracowanie standardów reagowania w sytuacjach kryzysowych.



Na lotnisku w Gliwicach doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Samolot, podchodząc do lądowania, uległ wypadkowi. Pilot stracił panowanie nad sterami, a następnie rozbił maszynę w południowej części lotniska. Trzej pasażerowie odnieśli obrażenia, pilot zdołał wydostać się z wraku o własnych siłach. Istniała także groźba wybuchu pożaru, dlatego niezbędna była szybka ewakuacja osób znajdujących się na pokładzie. Administracja natychmiast podjęła decyzję o powiadomieniu służb i zamknięciu lotniska.



Na miejsce wyruszyły liczne zastępy straży pożarnej, karetki pogotowia i policja. Każda ze służb przystąpiła do swoich obowiązków. Przede wszystkim wydobywano osoby z wraku samolotu i gaszono tlące się zarzewie ognia – nie dopuszczono do większego pożaru. Opatrzono rannych i przetransportowano ich do szpitala.

Policja w tym czasie zadbała o kierowanie ruchem oraz niedopuszczanie osób postronnych, rozpoczęto też czynności dochodzeniowo-śledcze. Oględziny miejsca zdarzenia przeprowadzili policyjni technicy kryminalistyki, zabezpieczono dokumentację i wstępnie ustalono okoliczności oraz przyczyny wypadku. Zebrano też dane o pilocie, miejscu startu, celu przelotu, dane pokrzywdzonych i świadków zdarzenia.



Szkolenie przeprowadzono w celu przygotowania personelu do reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz działania w stanie zagrożenia. Chociaż odbywało się ono według założonego scenariusza, miało dynamiczny przebieg, a jego założeniem było jak najbardziej realistyczne odzwierciedlenie niebezpiecznej sytuacji.



Takie przedsięwzięcia, poza założeniami szkoleniowymi, wynikającymi z rozporządzenia Ministra Transportu, mają również za zadanie doskonalić współpracę pomiędzy służbami porządkowymi. Wypracowane schematy i sposoby reagowania na podobne zagrożenia mogą okazać się bowiem bezcenne, gdy do podobnej sytuacji doszłoby w rzeczywistości. Współdziałanie służb i poznanie wzajemnych kompetencji jest jednym z kluczowych zagadnień interdyscyplinarnego zarządzania kryzysowego.