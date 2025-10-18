Kamila Dulowska po raz kolejny najsilniejszą policjantką w Polsce Data publikacji 18.10.2025 Powrót Drukuj Sierż. Kamila Dulowska z mysłowickiej patrolówki wystartowała w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym Classic Raw oraz w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym federacji WPC Polska, które odbyły się 15 października we Wrocławiu. Policjantka w kategorii służb mundurowych zdobyła drugie miejsce, zostając najsilniejsza policjantką zawodów! W swojej kategorii wagowej trójbój siłowy zakończyła również na drugim miejscu. Gratulujemy!

15 października we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w trójboju siłowym classic RAW oraz Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym classic RAW Federacji WPC Polska.

W zawodach tych udział wzięła sierż. Kamila Dulowska, która na co dzień pełni służbę w mysłowickiej patrolówce i reprezentuje w tej konkurencji polską Policję.

Policjantka trójbój siłowy zakończyła na drugim miejscu w swojej kategorii, a w kategorii wagowej do 75 kilogramów służb mundurowych była niezwyciężona.

Sierż . Kamila Dulowska zajęła też 3 miejsce wśród mundurowych w swojej kategorii wiekowej oraz w drugie w klasyfikacji generalnej pozostając najsilniejszą policjantką w kraju!

To kolejny wielki sukces naszej policjantki, która na każdych zawodach zdobywa wysokie miejsca!



Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!