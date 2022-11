Przystanek Historia - szkolenie dla oficerów prasowych śląskiej Policji

Policyjna służba to ciężka, odpowiedzialna i często niebezpieczna praca, która wymaga podejmowania szybkich decyzji. Udowodnił to siewierski dzielnicowy starszy sierżant Piotr Zbień, który wyważył drzwi domu jednorodzinnego i uratował 83-latka. Mężczyzna, który zatruł się tlenkiem węgla, został przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. „Pomagamy i chronimy” to nie tylko słowa, to przede wszystkim czyny, które są fundamentem do ratowania ludzkiego życia.