Pomoc nadeszła w samą porę

Kolejna edycja akcji pt. „Świeć przykładem”- odblaski ratują życie, to nie mit. Śląskich mundurowych wspiera Mistrz Olimpijski Dawid Tomala, ambasador akcji. Sportowiec zachęca, by dokonywać właściwych wyborów i nosić odblaski. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego spotu z udziałem Dawida Tomali.