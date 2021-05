Policjanci zabezpieczali Mistrzostwa Świata Sztafet na Stadionie Śląskim

„Kwarantanna domowa” to aplikacja, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Ta bezpłatna i bezpieczna aplikacja umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz. Ale nie tylko. Apka pozwala także na podstawową ocenę stanu zdrowia, dostęp do pomocnych w czasie kwarantanny informacji, szybką komunikację ze służbami oraz dostęp do opieki. Pamiętajmy, że z aplikacji mogą korzystać tylko osoby objęte kwarantanną. Samo potwierdzenie swojej lokalizacji przez aplikację jest łatwe, o czym przeczytasz poniżej.