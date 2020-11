Finał kampanii „Posłuchaj znanego człowieka...” z kabaretem Czesuaf Data publikacji 20.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prezentujemy ostatni już materiał filmowy z kampanii „Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”. Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze, w znany sobie humorystyczny sposób komentuje kabaret Czesuaf. Wierzymy jednak, że do sprawy bezpieczeństwa na drodze, każdy podejdzie poważnie i udostępni film dalej.

"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” – to kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe.

Tym razem niebezpieczne zachowanie na drodze komentują członkowie kabaretu Czesuaf: Wojciech Kowalczyk, Olga Łasak, Maciej Morze, Tomasz Nowaczyk. Kabareciarze w znany sobie, humorystyczny sposób komentują nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Nie zabrakło także muzycznego akcentu! Zachęcamy do obejrzenia filmu i liczymy na dalsze jego udostępnianie z nadzieją, że komentarze znanych osób, dotyczące nagannego zachowania kierowców, utkwią w pamięci odbiorców i przekonają ich, jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wierzymy, że dzięki tej kampanii prowadzonej przez kilkanaście tygodni we współpracy ze znanymi osobami, użytkownicy dróg powstrzymają się od manewrów, które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.

Dziękujemy wszystkim osobom zangażowanym w stworzenie tej kampanii i jej wsparcie!

A byli to:

