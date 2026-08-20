Kolejny członek „mafii śmieciowej” stanie przed sądem Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Śląscy policjanci zakończyli kolejne postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem i składowaniem odpadów niebezpiecznych. 57-latek odpowie m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizację nielegalnego składowiska odpadów. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi kara do 15 lat więzienia.

O sprawie informowaliśmy już w maju 2025 roku, kiedy śledczy zakończyli główny wątek postępowania, kierując do sądu akt oskarżenia wobec 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Podejrzanym zarzucono między innymi nielegalny obrót, transport i porzucanie niebezpiecznych odpadów, których łączna ilość wyniosła co najmniej 5300 ton, a koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. O sprawie pisaliśmy w naszym komunikacie „Kolejny akt walki z mafią śmieciową znalazł swój finał przed sądem”.

Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli kolejne postępowanie w tej sprawie dotyczące 57-letniego mężczyzny, który w okresie od listopada 2021 roku do lutego 2022 roku, działając w strukturach zorganizowanej grupy przestępczej, stworzył na terenie Łowicza nielegalne składowisko odpadów. Odpady były przechowywane w wynajętych halach, w pojemnikach typu mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów - m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizacji nielegalnego składowiska odpadów w Łowiczu. 57-latek miał także uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów niebezpiecznych na nielegalnych składowiskach we Wręczycy Małej, Wrzosowej i Zawierciu. Wśród zarzutów znalazły się również przestępstwa związane z poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami, w tym w kartach przekazania 160 ton odpadów, a także przywłaszczeniem wózka widłowego wykorzystywanego do przestępczej działalności.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. W późniejszym czasie środek ten został zmieniony na środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Jest to ostatni z podejrzanych objętych tym wątkiem śledztwa. Zebrany materiał dowodowy pozwolił Prokuraturze Regionalnej w Katowicach na skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko 57-latkowi. W związku z tym, że z przestępczego procederu miał uczynić stałe źródło dochodu, za przestępstwo takie grozi kara do 15 lat więzienia.