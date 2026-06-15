Sukces zabrzańskiego policjant w triathlonie! Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Podkom. Jordan Kowalczyk był bezkonkurencyjny wśród policjantów podczas Mistrzostw Polski Policji w triathlonie. Mundurowy zajął 1. miejsce w klasyfikacji funkcjonariuszy Policji oraz w swojej kategorii wiekowej. Zawody odbyły się w ramach popularnego cyklu GreatMan Triathlon w Mietkowie, a rywalizacja toczyła się na wymagającym dystansie 1/8 Ironmana.

Ten sukces ma szczególny wymiar, bo wpisuje się w obchody 100-lecia Sportu w Policji. Poprzez promowanie takich aktywności naszych policjantów chcemy podkreślić jak ważną rolę w naszej służbie odgrywa sprawność i aktywność fizyczna. Podkomisarz Jordan Kowalczyk z Komisariatu I Policji w Zabrzu, reprezentując Polską Policję, odniósł spektakularny sukces podczas zawodów GREATMAN Mietków Triathlon na dystansie 1/8 Ironmana.

W rywalizacji, która odbyła się w Mietkowie, funkcjonariusz zdobył następujące miejsca:

1. miejsce w klasyfikacji funkcjonariuszy Policji,

1. miejsce w kategorii wiekowej M40-49,

5. miejsce w klasyfikacji generalnej spośród 154 zawodników.

Zawody ukończył z doskonałym czasem 1:10:41. Poszczególne etapy zamykały się w wynikach:

pływanie 475 m – czas: 9 minut i 9 sekund,

– czas: 9 minut i 9 sekund, rower 22,5 km – czas 35 minut i 37 sekund,

– czas 35 minut i 37 sekund, bieg 5,25 km – czas 22 minut i 27 sekund.

Szczególnie godne podkreślenia jest to, że na etapie kolarskim podkomisarz Kowalczyk uzyskał najlepszy czas spośród wszystkich uczestników zawodów (średnia prędkość 37,8 km/h).



Dla policjanta był to pierwszy start w sezonie 2026 oraz kolejny sezon startów w barwach Reprezentacji Polskiej Policji. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w nowym sezonie!









