Rudzki policjant wicemistrzem Polski w Ju-Jitsu Sportowym Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj W miniony weekend w Katowicach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski w Ju-Jitsu Sportowym. W zawodach z bardzo dobrej strony zaprezentował się rudzki policjant starszy sierżant Daniel Skabek, który wywalczył srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski w kategorii NE-WAZA GI Senior Men +94 kg.

13 czerwca 2026 roku w hali MOSiR przy ulicy 11 Listopada w Katowicach rozegrano Otwarte Mistrzostwa Polski w Ju-Jitsu Sportowym. Turniej miał rangę zawodów rankingowych Polskiego Związku Ju-Jitsu Sportowego i zgromadził czołowych zawodników z całego kraju.



W rywalizacji znakomicie spisał się policjant z Komisariatu Policji V w Rudzie Śląskiej st. sierż. Daniel Skabek, który w kategorii NE-WAZA GI Senior Men +94 kg wywalczył 2. miejsce, zdobywając tym samym tytuł wicemistrza Polski. To kolejny dowód na to, że policyjna służba może iść w parze z rozwijaniem sportowych pasji oraz osiąganiem sukcesów na arenie krajowej.



Sukces w Katowicach jest efektem wielu lat systematycznych treningów i rozwijania sportowych zainteresowań. Policjant swoją przygodę ze sportami walki rozpoczął już w dzieciństwie od treningów karate. Następnie doskonalił umiejętności w kung-fu, a później trenował zapasy, które łączył z boksem. Obecnie rozwija swoje umiejętności w brazylijskim jiu-jitsu oraz kickboxingu. Choć w zawodach sportowych startuje od niedawna, już może pochwalić się sukcesami na arenie krajowej, czego potwierdzeniem jest zdobyty tytuł wicemistrza Polski.



Sport odgrywa ważną rolę w życiu wielu funkcjonariuszy Policji. Regularne treningi pozwalają utrzymywać wysoką sprawność fizyczną, kształtują charakter, uczą samodyscypliny oraz wytrwałości. Umiejętności te są niezwykle cenne również podczas codziennej służby.



Serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy kolejnych sukcesów sportowych oraz realizacji następnych ambitnych celów.