28. Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Data publikacji 13.06.2026 Powrót Drukuj W dniach 11–12 czerwca 2026 roku na terenie powiatu zawierciańskiego odbył się 28. Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Turniej zgromadził najlepsze drużyny z całej Polski, które przez dwa dni rywalizowały w konkurencjach sprawdzających ich wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas zawodów uczestnicy rozwiązywali testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz brali udział w konkurencjach praktycznych, takich jak jazda sprawnościowa motorowerem po wyznaczonym torze przeszkód oraz jazda sprawnościowa samochodem osobowym z tzw. talerzem Stewarta. Musieli również wykazać się znajomością codziennej obsługi pojazdu oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy.

Konkurencje odbywały się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. W rywalizacji uczestniczyło 13 trzyosobowych drużyn z całej Polski – zwycięzców eliminacji wojewódzkich – oraz drużyna reprezentująca gospodarzy.

Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem turnieju czuwali policjanci ruchu drogowego. Sędzią głównym zawodów był nadkom. Janusz Kozłowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Funkcję sędziów poszczególnych konkurencji pełnili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

W uroczystym zakończeniu turnieju uczestniczyli: Wiceminister Infrastruktury Stanisław Bukowiec, Wicewojewoda Śląski Michał Kopański, przedstawiciele Policji, Polskiego Związku Motorowego, władz samorządowych oraz inni zaproszeni goście.

Klasyfikacja końcowa

I miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie

II miejsce – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

III miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Zwycięzcy otrzymali medale, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane między innymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Infrastruktury, Ministra Edukacji Narodowej, Polski Związek Motorowy oraz władze samorządowe województwa śląskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

Słowa podziękowania kierujemy również do Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, Pani Ewy Śrubarczyk, za pomoc i zaangażowanie w organizację finału.

Zdjęcia: ZSCKR Żarnowiec