Rozbój z nożem w ręku – sprawca został tymczasowo aresztowany Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału prewencji tarnogórskiej komendy zatrzymali w ubiegły piątek mieszkańca Ożarowic, który wszedł do jednego ze sklepów w Pyrzowicach i trzymając nóż w ręce, dokonał rozboju. Po usłyszeniu prokuratorskich zarzutów, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Teraz może mu grozić kara nawet do 20 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek po 14.00 w jednym ze sklepów w Pyrzowicach przy ulicy Wolności. Dyżurny tarnogórskiej Policji odebrał wtedy zgłoszenie o zakapturzonym mężczyźnie, który wszedł do sklepu i grożąc ekspedientce nożem, zażądał od niej gotówki. Gdy osiągnął swój cel, zabierając kilkaset złotych, oddalił się z miejsca zdarzenia.



Na miejscu zjawili się policjanci, którzy ustalili, że sprawca chwilę po zdarzeniu wsiadł do osobowego Opla i odjechał w nieznanym kierunku. Od tamtej pory mundurowi prowadzili intensywne czynności zmierzające do zatrzymania podejrzanego.



W trakcie poszukiwań sprawcy, przed 18.00 do policjantów wpłynęło zgłoszenie o osobowym Oplu, który zjechał z jezdni na odcinku DW 908 pomiędzy Tarnowskimi Górami a Miasteczkiem Śląskim. Wszystko wskazywało, że może to być pojazd, którym poruszał się sprawca rozboju.



Na miejscu przy pojeździe mundurowi zastali dwóch mężczyzn, których zatrzymali. Jednym z nich był 19-letni mieszkaniec Ożarowic, który kilka godzin wcześniej dopuścił się rozboju w Pyrzowicach. W międzyczasie do policjantów zgłosił się ojciec sprawcy, który zawiadomił mundurowych o kradzieży pojazdu, której dokonał właśnie jego syn.



Mundurowi szybko ustalili, że znajomy sprawcy nie miał związku ze zdarzeniem, dlatego został zwolniony, a 19-latka kryminalni doprowadzili do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. W niedzielę, na wniosek śledczych, sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za rozbój z użyciem noża grozić mu teraz może nawet do 20 lat więzienia.