Nietrzeźwy i bez uprawnień doprowadził do groźnego zdarzenia drogowego w Ujsołach Data publikacji 04.04.2026 Powrót Drukuj Wczoraj wieczorem w Ujsołach doszło do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego, busa oraz pieszych znajdujących się w rejonie przystanku. Jak ustalono, kierujący osobowym Fordem 22-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego był pod wpływem alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania.

Do zdarzenia doszło około godziny 20:50 na terenie Ujsół. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Ford z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo uderzył w stojącego busa marki Fiat. Następnie, w wyniku siły odrzutu, samochód osobowy wjechał w pieszych oczekujących w rejonie przystanku.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Kierujący Forda oraz piesi zostali przewiezieni do szpitala na badania. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Badanie wykazało, że 22-latek miał w organizmie około 1,75 promila alkoholu. Dodatkowo ustalono, iż nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań. Został również zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking.

Okoliczności oraz dokładny przebieg tego zdarzenia są wyjaśniane w prowadzonym postępowaniu.

Po raz kolejny przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i bez wymaganych uprawnień to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które może doprowadzić do tragedii. Wsiadając za kierownicę, kierujący odpowiada nie tylko za siebie, ale również za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego.