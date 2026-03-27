Tymczasowe areszty za kradzieże paliwa z maszyn budowlanych – zatrzymani po policyjnym pościgu Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Jaworzna zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 42 i 43 lat podejrzanych o serię kradzieży paliwa oraz włamań na tereny, gdzie odbywały się prace budowlane w województwie śląskim i małopolskim. Sprawcy działali nocą, wypompowując paliwo z maszyn i kradnąc sprzęt. Swoim działaniem spowodowali straty przekraczające 200 tysięcy złotych. Decyzją sądu obaj mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie – grozi im kara do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie prowadzili działania w sprawie licznych kradzieży paliwa oraz włamań do kontenerów na terenach budowlanych. Do przestępstw dochodziło w Jaworznie oraz w województwie małopolskim, a sprawcy działali według ustalonego schematu – nocą wchodzili na place budowy, skąd kradli sprzęt budowlany oraz paliwo z maszyn.

Z ustaleń śledczych wynika, że ich łupem padało paliwo w znacznych ilościach, a także m.in. agregaty, zagęszczarki, niwelatory, elektronarzędzia i inne wyposażenie budowlane. Łączna wartość strat przekroczyła 200 tysięcy złotych.

Do zatrzymania podejrzanych doszło 17 marca br. na terenie województwa małopolskiego. Policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu, którym poruszali się mężczyźni. Kierujący zignorował sygnały do zatrzymania i podjął ucieczkę. Po krótkim pościgu pojazd wpadł w poślizg i uderzył w przydrożny słup. Z samochodu wybiegła grupa osób, która próbowała uciekać pieszo, jednak wszystkie osoby zostały zatrzymane.

W trakcie przeszukania pojazdu mundurowi ujawnili środki odurzające w postaci mefedronu i marihuany, a także przedmioty służące do popełniania przestępstw, w tym kanistry, pompy do paliwa oraz narzędzia. Kolejne narkotyki policjanci zabezpieczyli w miejscu zamieszkania jednego z zatrzymanych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów, w tym kradzieży z włamaniem, kradzieży paliwa oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Jak ustalili śledczy, mężczyźni byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Jaworznie zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.