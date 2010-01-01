Zabójstwo Sławomira W. sprzed lat wyjaśnione. Wyroki dla sprawców Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy współpracy z innymi jednostkami, doprowadzili do wyjaśnienia okoliczności zabójstwa Sławomira W., do którego doszło w 2010 roku na terenie Zabrza i Gliwic. Sąd Okręgowy w Gliwicach skazał 3 mężczyzn odpowiedzialnych za tę zbrodnię.

Sprawa ma swój początek w 2010 roku, kiedy policjanci z województwa wielkopolskiego otrzymali informację o zaginięciu Sławomira W. Od tego momentu prowadzone były czynności mające na celu ustalenie jego losów oraz okoliczności zniknięcia.

W związku z tym do sprawy włączyli się policjanci z Wydział d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Prowadzone przez nich działania operacyjne pozwoliły ustalić, że mężczyzna był powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednej z wielkopolskich drużyn piłkarskich oraz utrzymywał kontakty z osobami związanymi z przestępczością narkotykową na terenie Śląska.

Przełom w sprawie nastąpił w 2020 roku. Policjanci z KWP w Katowicach ustalili, że Sławomir W. padł ofiarą zabójstwa. Odtworzono przebieg zdarzeń oraz wytypowano osoby odpowiedzialne za jego popełnienie. Z ustaleń wynikało, że motywem działania sprawców były porachunki związane z przestępczością narkotykową. Do działań w tym zakresie włączyli się również funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, a czynności prowadzone były pod nadzorem Pokuratury Krajowej w Katowicach.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić, że pokrzywdzony został uprowadzony na terenie Zabrza, a następnie wywieziony poza miasto, gdzie doszło do jego śmierci. Sprawcy stosowali wobec niego przemoc, a po zdarzeniu podjęli działania mające na celu ukrycie ciała oraz zatarcie śladów przestępstwa.

W toku śledztwa dotyczącego zabójstwa zabezpieczono również broń palną należącą do podejrzanych. Przy ustalaniu jej pochodzenia śląscy policjanci współpracowali z zagranicznymi służbami, w tym z FBI oraz niemieckim Federalnym Urzędem Kryminalnym.

W dalszym etapie postępowania materiał sprawy został objęty śledztwem prowadzonym przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. W tym zakresie prowadzone były czynności dotyczące przestępczości narkotykowej, w tym obrotu znacznymi ilościami środków odurzających oraz ich wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Prokurator ze Szczecina, po zgromadzeniu całości materiału dowodowego, przedstawił podejrzanym zarzuty obejmujące zarówno zabójstwo, jak i przestępstwa narkotykowe oraz inne czyny.

Postępowanie zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gliwicach. W dniu 3 marca 2026 roku zapadł wyrok skazujący wobec trzech mężczyzn: Przemysław P. – kara dożywotniego pozbawienia wolności, Adam S. – 25 lat pozbawienia wolności oraz Patryk S. – kara blisko 12 lat więzienia.

Ponadto sąd skazał oskarżonych oraz inne osoby współoskarżone za przestępstwa narkotykowe, nielegalne posiadanie broni i amunicji, a także składanie fałszywych zeznań.

Sprawa była wielowątkowa i prowadzona etapowo przez różne jednostki Policji oraz prokuratury. Ustalenia śląskich policjantów w zakresie zabójstwa stanowiły kluczowy element postępowania, które następnie zostało rozszerzone o kolejne wątki przestępcze.