Europejska scena znów dla niego – katowicki policjant w mistrzowskiej formie Data publikacji 31.03.2026 Nie zwalnia tempa i po raz kolejny udowadnia, że mundur i sportowy charakter to idealne połączenie. Asp. szt. Krzysztof Banaś – dyżurny katowickiej „trójki" – sięgnął po kolejne tytuły mistrzowskie podczas europejskich zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc. Wynik 242,5 kg mówi sam za siebie.

W dniach 26-29 marca 2026 roku w Siedlcach odbyły się zawody XPC European Championship, w których udział wziął asp. szt. Krzysztof Banaś, na co dzień dyżurny Komisariatu Policji III w Katowicach. Policjant, ponownie zaprezentował najwyższą sportową formę w konkurencji wyciskania sztangi leżąc.



Podczas zawodów zaliczył trzy podejścia – 225 kg , 235 kg oraz imponujące 242,5 kg . Ostatni wynik nie tylko zapewnił mu zwycięstwo w wielu prestiżowych kategoriach, ale również potwierdził jego dominację na europejskiej scenie.



Aspirant Sztabowy Krzysztof Banaś wywalczył:

Mistrzostwo Europy XPC w kategorii wiekowej Masters 1 do 140 kg ,

, Mistrzostwo Europy Służb Mundurowych w kategorii Masters 1 do 140 kg ,

, Mistrzostwo Europy w kategorii Open Masters 1,

Mistrzostwo Europy Opean Absolute Służb Mundurowych,

a także tytuł Wicemistrza Europy w kategorii Open do 140 kg .

Tym samym policjant obronił tytuł mistrzowski zdobyty w ubiegłym roku, potwierdzając swoją niezmiennie doskonałą formę. Wyciśnięcie 242,5 kilograma pozwoliło mu również na uzyskanie karty PRO.



Sukces katowickiego policjanta to nie tylko powód do dumy, ale również dowód na to, że policyjna służba wymaga siły – zarówno tej fizycznej, jak i charakteru. Determinacja, konsekwencja i ciężka praca, które na co dzień wykorzystuje w mundurze, przekładają się także na imponujące wyniki sportowe.



Gratulujemy kolejnych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów – zarówno w służbie, jak i na sportowych arenach!