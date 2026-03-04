IX Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla Funkcjonariuszy Policji Data publikacji 04.03.2026 Powrót Drukuj Na terenie Stacji Narciarskiej Złoty Groń w Istebnej w dniach 2-4 marca br. rozegrane zostały IX Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla Funkcjonariuszy Policji objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia. Organizatorem zawodów było Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Beskidzką Grupą GOPR.

Policja jako instytucja szybko reagująca na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz potencjalne zagrożenia, a przede wszystkim wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Polaków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, elastycznie dostosowuje formy swojego działania, do wskazanych uwarunkowań. Ze względu na obserwowany w ostatnich latach dynamiczny wzrost zainteresowania Polaków rekreacją zimową, obszar ten już od kilku lat pozostaje istotny dla zapewnienia optymalnego zabezpieczenia prewencyjnego.

W mijającym sezonie zimowym na polskich stokach spotkać mogliśmy około 200 policjantów. Potrzeba podejmowania działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na stokach dostrzegana jest nie tylko w rejonach tradycyjnie kojarzonych ze sportami zimowymi. W obszarze tym prowadzona jest również współpraca międzynarodowa, czego przykładem są polsko-włoskie patrole narciarskie w rejonie miejscowości Moena oraz Madonna di Campiglio, gdzie polscy policjanci wraz z włoskimi kolegami dbają o bezpieczeństwo na stokach.

Z podejmowaniem działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich wiąże się potrzeba ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności policyjnych narciarzy. Stąd też inicjatywa cyklicznej weryfikacji ich umiejętności w duchu sportowej rywalizacji, poprzez organizację zawodów narciarskich. W bieżącym roku była to już 9. edycja. Zawody zostały zorganizowane przez Biuro Prewencji KGP we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Beskidzką Grupą GOPR i odbyły się na terenie Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń w Istebnej.

Do zawodów przystąpiło 15 dwuosobowych drużyn. 27 policjantów i 3 policjantki z garnizonu małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodnio–pomorskiego oraz stołecznego.

Pierwszego dnia rozegrane zostały dwie konkurencje: (Link przekierowujący do komunikatu dotyczącego pierwsze dnia rywalizacji)

Slalom gigant;

„Spacer Narciarza” - polegający na pokonaniu na nartach wyznaczonej trasy z plecakowym zestawem ratunkowym oraz z akią dla pokrzywdzonego (w tej roli wykorzystany został fantom) i przetransportowaniu go do miejsca docelowego;

W ostatnim dniu zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu organizacji i pełnienia służby patrolowej, w tym na zorganizowanych terenach narciarskich.

Podczas zawodów prowadzona była klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa. Dla zwycięzców zawodów, jak i poszczególnych konkurencji, przewidziano puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji. Zwycięzcy zawodów walczyli również o nagrody motywacyjne. Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej otrzymali również odznaki „Zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”.

W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami zostali:

Slalom Gigant – sierż . Jacek Dobczyński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Spacer Narciarza – podinsp . Mariusz Kramarczyk i mł . asp . Daniel Dec z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Testy Wiedzy – mł . asp . Katarzyna Pilipiuk z Komendy Stołecznej Policji

Po dwudniowej zaciętej rywalizacji, prowadzonej w duchu fair play, poznaliśmy laureatów IX Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla Funkcjonariuszy Policji.

Najlepszymi policyjnymi narciarzami w 2026 roku zostali:

Klasyfikacja indywidualna

I miejsce: mł . asp . Maciej Korus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

. . Maciej Korus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie II miejsce: st . post . Michał Dyda z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

. . Michał Dyda z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie III miejsce: asp . Przemysław Chorbacz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Klasyfikacja drużynowa

I miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w składzie: mł . asp . Marcin Korus i st . post . Michał Dyda

. . Marcin Korus i . . Michał Dyda II miejsce – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w składzie: st . asp . Magdalena Ogłaza i asp . Przemysław Chorbacz

. . Magdalena Ogłaza i . Przemysław Chorbacz III miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w składzie: mł . asp . Mateusz Moskal i st . post . Eryk Chrobak

W uroczystym zakończeniu zawodów uczestniczył nadinsp . Roman Kuster – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, który pogratulował wszystkim zawodnikom i podkreślił, jak ważne jest systematyczne podnoszenie swoich umiejętności, by móc lepiej służyć społeczeństwu. Wspólnie z insp . Robertem Kumorem – Dyrektorem Biura Prewencji Komendy Głównej Policji podziękował również szefowi śląskiego garnizonu – nadinsp . Mariuszowi Krzystyniakowi za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podziękowania przyjął insp . Jacek Stelmach – jego Zastępca, odpowiedzialny za pion prewencji.

W uroczystości prowadzonej przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji – mł . insp . Piotra Lubaszkę, oprócz policyjnych narciarzy, uczestniczyli również: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie – podinsp . Przemysław Żurat, naczelnicy komend wojewódzkich i stołecznego garnizonu, przedstawiciele szkół policji, a także koordynatorzy nadzorujący służbę pełnioną na zorganizowanych terenach narciarskich.

Współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich jest wzorem współpracy międzyinstytucjonalnej, stąd też uroczyste zakończenie zawodów było również okazją do przekazania podziękowań skierowanych do partnerów policyjnych działań na stokach: Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego – Jackowi Żabie, Naczelnikowi Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Marcinowi Szczurkowi, Prezesowi Ski&Bike Złoty Groń – Romanowi Cieślarowi oraz pani Marcie Glamb.

Wszystkim uczestnikom zawodów, a w szczególności ich zwycięzcom serdecznie gratulujemy.