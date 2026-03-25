Kierował po narkotykach, które też sam uprawiał Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj 48-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej został zatrzymany na kierowaniu pojazdem pod wpływem narkotyków. Szybko okazało się, że prowadził on plantację konopi indyjskich oraz posiadał ponad kilogram gotowego suszu marihuany i inne środki odurzające. Na wniosek śledczych został już tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Kontrola drogowa, która wykazała, że 48-letni kierujący jest pod wpływem narkotyków, zapoczątkowała szereg działań dąbrowskich kryminalnych. Na podstawie zebranych informacji śledczy ustalili miejsce, w którym mężczyzna mógł prowadzić nielegalną działalność. W trakcie przeszukania zabudowań na terenie jednej z posesji w Będzinie, odkryli uprawę konopi indyjskich. W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 50 krzewów, które rosły w specjalnie przygotowanych warunkach, umożliwiających ich szybki wzrost.

Na miejscu mundurowi znaleźli również sprzęt służący do produkcji i przetwarzania środków odurzających, ponad kilogram gotowego suszu marihuany oraz kilkadziesiąt gramów innych substancji, w tym najprawdopodobniej grzybów halucynogennych. Wszystkie te środki poddane zostaną teraz dalszym specjalistycznym badaniom.

48-latek trafił do policyjnego aresztu, a następnie zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, posiadania znacznych ilości narkotyków oraz prowadzenia uprawy konopi indyjskich.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.