Był poszukiwany i posiadał narkotyki – wspólne działania policjantów, sokistów i żołnierzy Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj W ramach trwającej operacji „TOR” tarnogórscy policjanci każdego dnia łączą swoje siły z sokistami i żołnierzami, aby dbać o bezpieczeństwo na terenach kolejowych. Tym razem w wyniku tych wspólnych działań w ręce funkcjonariuszy trafił poszukiwany mężczyzna. Oprócz samej odsiadki czekać go będą także inne konsekwencje, bo posiadał przy sobie niedozwolone substancje.

W ubiegły czwartek około godziny 15.00 na ulicy Oświęcimskiej w Tarnowskich Górach patrol składający się z policjanta wydziału prewencji, funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei z posterunku w Tarnowskich Górach i żołnierza 5. Pułku Chemicznego w ramach trwającej operacji „TOR” kontrolował infrastrukturę kolejową. W tym czasie w pobliżu był także inny patrol sokistów, który zauważył mężczyznę przebywającego na torowisku w miejscu niedozwolonym. Na widok zbliżających się funkcjonariuszy próbował zbiec, jednak widząc sporą liczbę mundurowych ucieczka po prostu nie miała sensu.



Jeszcze w rejonie torowiska okazało się, że jest to 18-letni mieszkaniec Zabrza, za którym Sąd Rejonowy Lublin – Wschód wydał nakaz doprowadzenia do aresztu.



To jednak nie był koniec jego problemów. W trakcie rozmowy 18-latek przyznał się mundurowym, że próbował uciec, bo miał przy sobie niedozwolone substancje. Wtedy wydał policjantom woreczek, w którym była marihuana.



Prosto z komendy trafił do policyjnej celi, a w piątek usłyszał zarzut posiadania narkotyków, do którego się przyznał. Po czynnościach trafił do aresztu, gdzie spędzi ponad rok, odsiadując zasądzoną karę za oszustwo.

W związku z incydentami, do jakich doszło w ostatnim czasie na szlakach kolejowych policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz żołnierzy Wojska Polskiego podjęli w całym kraju wspólne, wzmożone działania. Ich celem jest zabezpieczenie kluczowych elementów infrastruktury kolejowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom podróżującym koleją.

Więcej o działaniach TOR, można przeczytać w komunikacie (Policyjna operacja "TOR" w województwie śląskim).