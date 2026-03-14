Policjantka w czasie wolnym od służby uratowała życie mężczyzny

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie wpłynęło podziękowanie od Wójta Gminy Chybie dla mikołowskiej policjantki. Funkcjonariuszka w czasie wolnym od służby udzieliła pomocy mężczyźnie, który podczas uroczystości stracił przytomność i przestał oddychać. Pomoc policjantki oraz innych osób okazała się profesjonalna i skuteczna.

W sytuacji zagrożenia liczy się natychmiastowa reakcja, opanowanie i fachowa pomoc, dlatego policjanci już na etapie kursu podstawowego a potem w trakcie kolejnych lat służby uczestniczą w doskonaleniu zawodowym z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

O tym, jak przydatna jest to wiedza i umiejętności z tego zakresu potwierdza sytuacja, do której doszło w Gminie Chybie. Policjantka wydziału prewencji mikołowskiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby, podczas uroczystości w gminie zauważyła, jak starszy meżczyzna traci przytomność i mocno upada na ziemię. Funkcjonariuszka natychmiast ruszyła z pomocą. Sprawdziła tętno i oddech, jednak ich nie wyczuła. Niezwłocznie przystąpiła do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wyznaczyła do pomocy inne osoby. Policjantka użyła defiblyratora AED, dzięki któremu udało się lepiej pomóc mężczyźnie. W udzielanie pomocy zaangażowały się także inne osoby, w tym przebywający na wolnym strażacy ochotnicy. Dzięki profesjonalnym działaniom i współpracy mężczyzna trafił do szpitala, gdzie udzielono mu dalszej pomocy.

W takiej sytuacji liczy się każda minuta. Powyższy przykład pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych osób. Postawa policjantki wraz z jej wiedzą i odpowiednim przygotowaniem przyczyniła się do uratowania ludzkiego życia.