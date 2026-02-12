Kilogramy narkotyków, gotówka i powiązania ze środowiskiem pseudokibiców. 33-latek w areszcie - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Kilogramy narkotyków, gotówka i powiązania ze środowiskiem pseudokibiców. 33-latek w areszcie

Data publikacji 12.02.2026
Blisko 6,5 kilograma narkotyków zabezpieczyli katowiccy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową i pseudokibiców. Realizacja została przeprowadzona na terenie ogródków działkowych i w magazynie samoobsługowym. 33-latek odpowiedzialny za posiadanie środków odurzających decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, w wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych ustalili, że jeden z mieszkańców Katowic, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, może posiadać znaczne ilości środków odurzających.

W poniedziałek, kryminalni wspierani przez Nieumundurowaną Grupę Wsparcia Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przystąpili do realizacji. Niedaleko ogródków działkowych przy ul. Mikusińskiego zatrzymali osobowego volkswagena, którym kierował 33-letni Katowiczanin. W trakcie sprawdzania pojazdu policjanci znaleźli pierwsze środki odurzające.

W toku dalszych czynności funkcjonariusze przeszukali użytkowany przez mężczyznę ogródek działkowy. W altanie odkryli kilka kilogramów narkotyków. Kolejne przeszukanie objęło samoobsługowy boks magazynowy w jednej z dzielnic Katowic, z którego korzystał 33-latek. Tam również policjanci ujawnili zabronione substancje.

Policjanci przeszukali także mieszkanie mężczyzny. W jego trakcie zabezpieczyli następne środki śodurzające oraz gotówkę w kwocie ponad 55 tysięcy złotych.

Łącznie katowiccy kryminalni zabezpieczyli blisko 6,5 kilograma środków odurzających – amfetaminę, MDMA, ziele konopi oraz metamfetaminę.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ i usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 10-lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania. Katowiccy kryminalni zwalczający przestępczość narkotykową i pseudokibiców konsekwentnie oraz bez taryfy ulgowej reagują na narkobiznes, eliminując z obiegu kolejne substancje odurzające.

