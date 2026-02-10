Nieodpowiedzialne zachowanie kierującego. Wyprzedzał pojazdy na przejściu dla pieszych
Kierujący osobowym Fordem w skrajnie nieodpowiedzialny sposób naruszył przepisy ruchu drogowego, wyprzedzając inne pojazdy na przejściu dla pieszych w Rudzie Śląskiej. Za popełnione wykroczenie 34-latek został ukarany wysokim mandatem, a na jego konto trafiło 15 punktów. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i przestrzeganie przepisów.
Wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, między innymi w rejonie przejść dla pieszych stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Takie zachowania są sankcjonowane szczególnie wysokimi grzywnami i nie uchodzą uwadze policjantów ruchu drogowego, którzy każdego dnia podejmują czynności wobec sprawców wykroczeń drogowych.
Do przykładu tak skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania doszło w Rudzie Śląskiej na ul. Szczęść Boże. Kierujący Fordem na oznakowanym przejściu dla pieszych wyprzedził dwa prawidłowo poruszające sie pojazdy, naruszając liczne przepisy określające zachowanie kierujących w obrębie przejśc dla pieszych. Za popełnione wykroczenie 34-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz 15 punktami.
Apelujemy do kierowców o zachowanie rozwagi i odpowiedzialną jazdę w rejonie przejść dla pieszych. Zbliżając się do takiego miejsca, należy zachować szczególną ostrożność umożliwiającą zwiększeniu uwagi i dostosowanie zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Respektując przepisy i szanując siebie nawzajem, możemy skutecznie chronić to, co najcenniejsze - ludzkie życie i zdrowie.
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.25 MB)