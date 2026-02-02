Uderzenie w zorganizowaną przestępczość narkotykową Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Rybniccy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej pod nadzorem rybnickiej prokuratury rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, trudniąca się obrotem narkotykami na dużą skalę oraz praniem brudnych pieniędzy. W trakcie prowadzonych działań policjanci zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad pół miliona złotych, a na poczet kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości 1,6 mln złotych.

Śledczy z Rybnika od 2024 roku realizowali czynności służbowe wymierzone przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, która, jak ustalono, organizowała na terenie Polski (w tym m.in. w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu, Tychach, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Łodzi, Krakowie), zakrojony na szeroką skalę obrót hurtowymi ilościami narkotyków.

Zebrany przez rybnickich kryminalnych materiał dowodowy w styczniu 2025 roku dał początek zainicjowanemu w Prokuraturze Rejonowej w Rybniku prokuratorskiemu śledztwu. Prowadzone w przedmiotowej sprawie dalsze intensywne czynności śledcze wyłoniły obraz działającej na terenie Polski zorganizowanej grupy przestępczej, której głównym obszarem działalności był hurtowy obrót narkotykami oraz prowadzona na bardzo dużą skalę sprzedaż detaliczna narkotyków, odbywająca się z wykorzystaniem ogólnodostępnych w Polsce usług publicznych, cyberprzestrzeni, szyfrowanej komunikacji elektronicznej, oraz dostawy narkotyków, z czego przestępcy czerpali wielomilionowe zyski.

18 lutego 2025 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Rybniku wspierani przez funkcjonariuszy z Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach, Łodzi oraz Krakowa, a także funkcjonariuszy Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, jak również przy wsparciu bojowym policyjnych kontrterrorystów z Łodzi i Katowic, przeprowadzili skoordynowane na terenie trzech województw działania, których celem było zatrzymanie wszystkich zidentyfikowanych członków grupy przestępczej, w tym jej liderów. Do przeprowadzenia akcji zaangażowano blisko 150 funkcjonariuszy Policji, a w efekcie tych działań, na terenie Gliwic, Łodzi, Krakowa oraz Sosnowca stróże prawa zatrzymali 11 obcokrajowców podejrzewanych o popełnianie wymienionych wcześniej przestępstw, w tym 2 obywateli Białorusi i 9 obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 31 lat. W trakcie działań zabezpieczono ponad 10 kg narkotyków, w tym marihuanę, haszysz, kokainę, amfetaminę, mefedron, lsd i inne, o czarnorynkowej wartości przekraczającej 600 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych w postaci m.in. luksusowych samochodów oraz kilkuset tysięcy złotych w gotówce. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Rybniku tymczasowo aresztował 9 podejrzanych, a wobec 2 pozostałych zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

W kolejnych miesiącach rybniccy kryminalni dokonali szeregu kolejnych zatrzymań, w efekcie czego kolejne osoby podejrzane usłyszały prokuratorskie zarzuty.

30 stycznia 2026 roku Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia obejmujący główny wątek przeprowadzonego śledztwa tj. przeciwko 12 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którym przedstawiono łącznie 39 zarzutów, w tym udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, posiadania, udziału w obrocie, oraz handlu narkotykami, a także prania brudnych pieniędzy stanowiących znaczną korzyść majątkową uzyskaną z nielegalnej działalności. W przedmiotowej sprawie wobec 9 podejrzanych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 3 z nich jest on nadal stosowany. Zebrany w sprawie materiał dowodowy obejmuje lata 2023 – 2025 i dotyczy m.in. wprowadzenia do obrotu na terenie Polski co najmniej 267 kilogramów narkotyków, z czego przestępcy uzyskali korzyść majątkową w kwocie ponad 15 mln złotych. Założyciel i jednocześnie jeden z liderów rozbitej grupy przestępczej w chwili zatrzymania przez rybnickich kryminalnych był poszukiwany listem gończym celem odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione już wcześniej na terenie Polski przestępstwa narkotykowe.

W całej sprawie zabezpieczono łącznie ponad 10,5 kg narkotyków, a także na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości około 1,6 mln złotych, w tym gotówkę w kwocie ponad 360 tysięcy złotych, luksusowe samochody o wartości około 1 mln złotych, oraz zablokowano środki na rachunkach w kwocie ponad 60 tysięcy złotych. Ponadto w efekcie pracochłonnych czynności śledczych oraz ścisłej współpracy Prokuratura z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KMP w Rybniku oraz przy wsparciu ze strony funkcjonariuszy CBZC w Katowicach zabezpieczono również kryptowaluty o równowartości ponad 51 tysięcy dolarów amerykańskich.

Podejrzanym, którzy kierowali grupą przestępczą za popełnione przestępstwa grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, a pozostałym podejrzanym do 12 lat pozbawienia wolności.