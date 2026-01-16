Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów w województwie śląskim - Wiadomości - Policja Śląska

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów w województwie śląskim

Data publikacji 16.01.2026
Wczoraj w samo południe, w reprezentacyjnym Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odbyło się pierwsze w 2026 roku uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Rotę ślubowania przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, a w wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik, który wraz z Komendantem podkreślił rangę policyjnej służby i złożył życzenia odwagi, wytrwałości oraz satysfakcji z pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

W obecności władz samorządowych oraz policyjnego kierownictwa, słowa roty ślubowania wypowiedziało 100 nowych policjantów, w tym 18 kobiet i 82 mężczyzn. To oni już wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach garnizonu śląskiego, podejmując codzienne wyzwania związane z zapewnianiem ładu i porządku publicznego.

W uroczystości uczestniczyli m.in. nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Marek Wójcik - Wojewoda Śląski, insp. Rafał Stanisławski - Komendant Szkoły Policji w Katowicach, insp. Marek Kasztelan - Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚPinsp. Damian Pawłowski - Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach CBZC, a także komendanci miejscy i powiatowi Policji garnizonu śląskiego, dowódcy Oddziału i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, kapelan policyjny - ksiądz Adam Wycisk oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów. 

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego odbyło się uroczyste ślubowanie. Zebrani goście mieli okazję usłyszeć przemówienia okolicznościowe, podczas których Wojewoda Śląski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach zwrócili się do nowych funkcjonariuszy, podkreślając rangę i odpowiedzialność policyjnej służby. Życzyli im także wytrwałości, odwagi oraz satysfakcji z pracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Po zakończeniu uroczystości nowo przyjęci policjanci otrzymali gratulacje i słowa wsparcia od zaproszonych gości oraz swoich przyszłych przełożonych. Dla wielu z nich była to pierwsza wyjątkowa chwila w mundurze, stojąc przed sztandarem i składając rotę ślubowania.

Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną teraz szkolenie podstawowe, po jego ukończeniu zostaną skierowani do jednostek garnizonu śląskiego, gotowi do podejmowania codziennych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jeśli i Ty chcesz wstąpić w nasze szeregi, odwiedź naszą stronę internetową, gdzie w zakładce Zostań Policjantem poznasz szczegóły dotyczące rekrutacji.

 

  • Na zdjęciu widoczni umundurowani policjanci stojący na schodach w reprezentacyjnym westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
  • Na zdjęciu widoczny umundurowany policjant - tamburmajor.
  • Na zdjęciu widoczni umundurowani policjanci stojący na schodach w reprezentacyjnym westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
  • Na zdjęciu widoczni umundurowani policjanci stojący na schodach w reprezentacyjnym westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
  • Na zdjęciu widoczni umundurowani policjanci stojący na schodach w reprezentacyjnym westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Na środku widoczny dowódca uroczystości.
  • Na zdjęciu widoczni umundurowani policjanci stojący na schodach w reprezentacyjnym westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
  • Na zdjęciu widoczni umundurowani policjanci stojący na schodach w reprezentacyjnym westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
  • Na zdjęciu widoczny poczet sztandarowy oraz policjant składający przysięgę.
  • Na zdjęciu widoczny umundurowany policjant.
  • Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Mariusz Krzystyniak, Wojewoda Śląski Marek Wójcik oraz inni policjanci i policyjny kapelan.
  • Na zdjęciu widoczny od tyłu policjant w mundurze galowym.
  • Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Mariusz Krzystyniak, a także stojący przed nim dowódca uroczystości. Widoczni także inni policjanci.
  • Na zdjęciu widoczni policjanci w mundurach galowych.
  • Na zdjęciu widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Mariusz Krzystyniak, który przemawia.
  • Na zdjęciu widoczni bliscy policjantów.
  • Na zdjęciu widoczny przemawiający Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Mariusz Krzystyniak.
  • Na zdjęciu widoczny stojący przy mikrofonie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Mariusz Krzystyniak. W tle widoczni bliscy policjantów.
  • Na zdjęciu widoczny przemawiający Wojewoda Śląski Marek Wójcik.
  • Na zdjęciu widoczny dowódca uroczystości, który składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinspektorowi Mariuszowi Krzystyniakowi. W tle widoczni policjanci w mundurach galowych.
  • Zdjęcie grupowe na schodach w reprezentacyjnym westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Widoczny Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Mariusz Krzystyniak, Wojewoda Śląski Marek Wójcik oraz policjanci w mundurach galowych i nowo przyjęci policjanci w mundurach ćwiczebnych.
  • Na zdjęciu widoczna Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu młodszy inspektor Renata Hałabuda wraz z policjantką i trzema policjantami.
  • Na zdjęciu widoczna policjantka z bukietem kwiatów oraz kobieta stojąca przy niej.
  • Na zdjęciu widoczny umundurowany policjant, który trzyma na rękach dziecko.
  • Na zdjęciu widoczny policjant, który przytula kobietę.
  • Na zdjęciu widoczny policjant w mundurze galowym, stojący pomiędzy policjantką i policjantem.
  • Na zdjęciu widoczna policjantka, która trzyma bukiet kwiatów. Przy niej widoczna rodzina.
  • Na zdjęciu widoczny policjant, który stoi z bliskimi.
