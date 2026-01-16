Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów w województwie śląskim Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Wczoraj w samo południe, w reprezentacyjnym Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odbyło się pierwsze w 2026 roku uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Rotę ślubowania przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, a w wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik, który wraz z Komendantem podkreślił rangę policyjnej służby i złożył życzenia odwagi, wytrwałości oraz satysfakcji z pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

W obecności władz samorządowych oraz policyjnego kierownictwa, słowa roty ślubowania wypowiedziało 100 nowych policjantów, w tym 18 kobiet i 82 mężczyzn. To oni już wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach garnizonu śląskiego, podejmując codzienne wyzwania związane z zapewnianiem ładu i porządku publicznego.

W uroczystości uczestniczyli m.in. nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Marek Wójcik - Wojewoda Śląski, insp. Rafał Stanisławski - Komendant Szkoły Policji w Katowicach, insp . Marek Kasztelan - Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP , mł . insp . Damian Pawłowski - Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach CBZC , a także komendanci miejscy i powiatowi Policji garnizonu śląskiego, dowódcy Oddziału i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, kapelan policyjny - ksiądz Adam Wycisk oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego odbyło się uroczyste ślubowanie. Zebrani goście mieli okazję usłyszeć przemówienia okolicznościowe, podczas których Wojewoda Śląski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach zwrócili się do nowych funkcjonariuszy, podkreślając rangę i odpowiedzialność policyjnej służby. Życzyli im także wytrwałości, odwagi oraz satysfakcji z pracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.



Po zakończeniu uroczystości nowo przyjęci policjanci otrzymali gratulacje i słowa wsparcia od zaproszonych gości oraz swoich przyszłych przełożonych. Dla wielu z nich była to pierwsza wyjątkowa chwila w mundurze, stojąc przed sztandarem i składając rotę ślubowania.



Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną teraz szkolenie podstawowe, po jego ukończeniu zostaną skierowani do jednostek garnizonu śląskiego, gotowi do podejmowania codziennych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

