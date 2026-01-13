Pieszy na autostradzie w zimowych warunkach. Interwencja zakończyła się zatrzymaniem osoby poszukiwanej Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj W niedzielny poranek policjanci interweniowali po zgłoszeniu o mężczyźnie poruszającym się pieszo Autostradą A1. Zdarzenie miało miejsce w trudnych warunkach pogodowych – przy opadach śniegu i silnym mrozie. Szybko okazało się, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną przez inną jednostkę Policji.

Do interwencji doszło około godziny 5.30 w niedzielę, po zgłoszeniu dotyczącym mężczyzny ubranego w czerwoną kurtkę, który miał przemieszczać się pieszo autostradą A1. Panujące warunki były szczególnie trudne – intensywne opady śniegu, niska temperatura oraz ograniczona widoczność stwarzały realne zagrożenie zarówno dla pieszego, jak i kierowców.

W rejonie jednej ze stacji paliw policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego podanemu rysopisowi. Podczas rozmowy oświadczył, że się zgubił, nie wie dokładnie, gdzie się znajduje, a autobus, którym miał kontynuować podróż, odjechał. Tłumaczył również, że chce dotrzeć do centrum Żor.

Podczas legitymowania i sprawdzenia danych w policyjnych bazach policjanci ustalili, że 40-latek jest osobą poszukiwaną przez dolnośląską jednostkę Policji jako podejrzany o dokonanie kradzieży biżuterii na kwotę przekraczającą 8 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i przekazany do dalszych czynności.

Przypominamy, że poruszanie się pieszo po autostradzie stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, zwłaszcza w warunkach zimowych. Mróz, śliska nawierzchnia i ograniczona widoczność zwiększają ryzyko potrącenia, ale także wychłodzenia organizmu, które może prowadzić do groźnych konsekwencji zdrowotnych. W sytuacji zagubienia lub problemów z dalszą podróżą warto szukać bezpiecznego miejsca i niezwłocznie wezwać pomoc, zamiast narażać się na niebezpieczeństwo.