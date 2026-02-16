Skrajnie nieodpowiedzialna jazda młodego kierowcy Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 20-letniego kierowcy mogło zakończyć się tragedią. Młody mężczyzna, kierując samochodem osobowym marki BMW, dopuścił się serii niebezpiecznych manewrów na jednym ze skrzyżowań w Bielsku-Białej. Jego jazda stwarzała realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

W grudniu ubiegłego roku, na jednym ze skrzyżowań w Bielsku-Białej, młody kierowca BMW popełnił kilkanaście wykroczeń oraz rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego. Styl jazdy 20-latka wskazywał na całkowity brak wyobraźni oraz lekceważenie zasad bezpieczeństwa. Jego zachowanie mogło doprowadzić do poważnego wypadku z tragicznymi konsekwencjami.

Informacja o tym zdarzeniu trafiła na naszą skrzynkę "stop agresji drogowej". Policjanci z Bielska-Białej skrupulatnie przeanalizowali nagranie opublikowane w mediach społecznościowych, a następnie dotarli do kierującego. Na konto 20-latka trafiło aż 58 punktów oraz mandaty karne na prawie 6 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a za przestępstwo popełnione na drodze odpowie teraz przed sądem.

Takie nieodpowiedzialne zachowanie skutkuje nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale może również doprowadzić do utraty prawa jazdy tak jak było i w tym przypadku.

To zdarzenie jest kolejnym dowodem na to, że każdy, kto w rażący sposób narusza przepisy musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Brawura, nadmierna prędkość i brak wyobraźni na drodze mogą w ułamku sekundy doprowadzić do tragedii. Młodzi kierowcy powinni pamiętać, że droga nie jest miejscem do popisywania się umiejętnościami ani testowania możliwości samochodu.

Odpowiedzialna jazda, rozsądek i respektowanie przepisów to podstawy bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu drogowego.

Żródło: Instagram.