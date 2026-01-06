"Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie" - pamiętaj o nim i Ty!
Zima to wyjątkowy czas, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, zabawie na śniegu i spędzaniu czasu z bliskimi. Już wkrótce w całej Polsce rozpoczną się ferie zimowe – okres radości, relaksu i wyjazdów. Właśnie dlatego rusza ogólnopolska kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” przypominająca, jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie zarówno na stoku, na drodze, podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i w Internecie. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa przez dzieci i dorosłych, pozwoli w pełni cieszyć się zimowym wypoczynkiem i sprawi, że ten czas pozostawi po sobie wyłącznie miłe wspomnienia.
Wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego rusza ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, organizowana przez Komendę Główną Policji. To cykliczne przedsięwzięcie, przygotowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z niskimi temperaturami i aktywnością na świeżym powietrzu.
Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się 9 stycznia 2026 roku w godzinach od 11.00 do 14.00 na stoku narciarskim Złoty Groń w Istebnej. Na uczestników wydarzenia bądą czekały liczne atrakcje. Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zimowych sportów oraz rodziny z dziećmi, a przedstawicieli medów zachęcamy realcjonowania tego wyjątkowego wydarzenia.
Akcja skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a jej istotnym elementem są materiały informacyjno-edukacyjne dostępne w wersji elektronicznej oraz ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy „Zimowy Dekalog”, promujący odpowiedzialne postawy i aktywny tryb życia. Inicjatywa realizowana jest przy współpracy z partnerami wspierającymi bezpieczeństwo w sezonie zimowym, w tym m.in. Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Polskimi Stacjami Narciarskimi i Turystycznymi, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń.
Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona strona internetowa Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu plastyczno-filmowego.
Zachęcamy wszystkich do systematycznego jej odwiedzania w trakcie trwającego sezonu zimowego, a dzieci i młodzież do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Zimowy Dekalog”, gdzie na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
Przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zimą, opracowane z myślą o różnych sytuacjach dnia codziennego. Zostały one podzielone na tematyczne kategorie, obejmujące m.in. bezpieczne zachowania na świeżym powietrzu, na stokach narciarskich, w podróży, a także zasady ochrony dzieci - zarówno podczas zimowych zabaw, jak i w Internecie.
Bezpieczne zachowania zimą
Zima to czas wielu przyjemności, ale także różnych zagrożeń związanych z niskimi temperaturami i śliskimi nawierzchniami. Świadome i odpowiedzialne zachowanie w tym okresie pozwala uniknąć wypadków, odmrożeń czy wychłodzenia organizmu. Wskazówki te pomogą w bezpiecznym korzystaniu z zimowego wypoczynku na świeżym powietrzu i w codziennym życiu:
- Śledź komunikaty dotyczące aktualnych warunków pogodowych.
- Podczas intensywnych opadów śniegu lub silnych mrozów, jeśli to możliwe, pozostań w domu.
- Aby uniknąć wychłodzenia i odmrożeń, zakładaj ciepłą odzież, czapkę, rękawiczki i ocieplane obuwie. Odsłonięte części twarzy (nos, policzki, broda) zabezpieczaj kremem ochronnym.
- Nie wychodź na mróz na czczo – uczucie sytości pomaga organizmowi lepiej znosić niską temperaturę.
- Zawsze poinformuj bliskich lub obsługę miejsca noclegowego, dokąd się wybierasz i kiedy planujesz powrót. Zimą poruszanie się jest wolniejsze, łatwiej też stracić orientację. Po powrocie koniecznie daj znać, że jesteś bezpieczny.
- Zachowuj szczególną ostrożność na oblodzonych i zaśnieżonych chodnikach. Zwracaj uwagę na sople oraz nawisy śnieżne zwisające z dachów i balkonów.
- Nie przebywaj na mrozie pod wpływem alkoholu i nie spożywaj go na świeżym powietrzu – może to prowadzić do wychłodzenia organizmu, utraty przytomności, a nawet zagrożenia życia.
- Unikaj forsownego wysiłku, ale nie stój też bez ruchu – gdy zrobi ci się zimno, poruszaj się, tup, rozcieraj dłonie.
- Podczas silnych mrozów reaguj, gdy zauważysz osoby potrzebujące pomocy - szczególnie bezdomne lub nietrzeźwe - i poinformuj odpowiednie służby.
- Regularnie usuwaj śnieg z chodników oraz dachów budynków.
- Pamiętaj także o zwierzętach – zapewnij im schronienie przed zimnem oraz dostęp do pożywienia.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa na stoku:
Na stokach narciarskich w całym kraju będą obecne patrole narciarskie Policji, które będą czuwały nad bezpieczeństwem osób korzystających z tras. Mundurowi będą nie tylko reagowali w sytuacjach zagrożenia, ale również przypominali o obowiązujących zasadach, udzielali informacji i wspierali narciarzy w bezpiecznym korzystaniu ze stoków.
- Osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek noszenia kasku ochronnego.
- Zabronione jest korzystanie ze stoków pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Za złamanie tego przepisu grozi kara grzywny.
- Sprzęt narciarski należy pozostawiać pod nadzorem.
- Warto zapisać w telefonie numery alarmowe w górach: 601 100 300, 985 oraz numer ICE (osoby kontaktowej w razie nagłego wypadku).
- W razie zagrożenia należy skorzystać z aplikacji „Ratunek”, która połączy użytkownika z ratownikami i wskaże ich lokalizację.
Więcej informacji o aplikacji: www.ratunek.eu
Dekalog FIS – najważniejsze zasady:
- Dbaj o bezpieczeństwo innych na stoku.
- Dopasuj prędkość jazdy do swoich umiejętności, warunków trasy i pogody.
- Jadąc powyżej, wybierz tor jazdy, który nie narazi osób poniżej na niebezpieczeństwo.
- Wyprzedzaj w odpowiedniej odległości, niezależnie od kierunku.
- Przy włączaniu się do ruchu upewnij się, że nie stwarzasz zagrożenia dla siebie ani innych.
- Unikaj zatrzymywania się na trasie, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej widoczności.
- Podchodź lub schodź poboczem trasy, a przy złej widoczności całkowicie ją opuść.
- Przestrzegaj oznaczeń i znaków na trasie.
- W razie wypadku udziel pomocy poszkodowanym.
- Podaj swoje dane osobowe, jeśli uczestniczysz w wypadku lub jesteś jego świadkiem.
Podróżowanie zimą
Zimowe warunku pogodowe mogą znacznie utrudniać podróżowanie. Odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu oraz świadome reagowanie na sytuacje na drodze zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Oto kilka wskazówek, które pomogą bezpiecznie dotrzeć do celu:
- Przed wyjazdem samochodem upewnij się, że masz pełny bak paliwa oraz naładowany telefon.
- Sprawdzaj komunikaty o sytuacji na drogach.
- Poinformuj bliskich o trasie przejazdu, celu podróży oraz planowanym czasie dotarcia.
- Jeśli to możliwe, podróżuj w ciągu dnia i nie samotnie.
Co warto mieć w samochodzie zimą
Zimą nawet krótka podróż może zamienić się w nieprzewidzianą sytuację. Dobrze przygotowany samochód oraz odpowiedni ekwipunek zwiększają bezpieczeństwo i pozwalają przetrwać nagłe utrudnienia na drodze. Dlatego zaopatrz swój samochód w:
- mapę papierową (na wypadek awarii GPS),
- ładowarkę samochodową do telefonu,
- koc lub śpiwór,
- niewielką łopatkę,
- latarkę lub czołówkę (najlepiej pulsacyjną) z zapasem baterii lub na dynamo,
- apteczkę i przyjmowane na stałe leki,
- podstawowe narzędzia (np. klucz do kół, śrubokręt, kombinerki),
- kable rozruchowe,
- linę,
- łańcuchy na koła,
- elementy odblaskowe lub jaskrawą tkaninę do sygnalizacji,
- suchy, wysokokaloryczny prowiant i wodę,
- termos z ciepłym napojem,
- zapałki.
Gdy utkniesz na drodze z powodu awarii lub zamieci
Nieprzewidziane zdarzenia na drodze zimą niosą ze sobą niebezpieczeństwo, szczególnie w trudnym terenie lub podczas zamieci śnieżnej. Wiedza jak reagować w takiej sytuacji może uratować zdrowie i życie. Oto kilka porad jak zachować się w nagłej sytuacji:
- Jeśli to możliwe, zjedź pojazdem na pobocze.
- Wezwij pomoc telefonicznie.
- Nie oddalaj się od samochodu w nieznanym terenie, chyba że pomoc jest w zasięgu wzroku.
- Umieść widoczną flagę sygnalizacyjną na antenie pojazdu.
- Słuchaj lokalnych komunikatów radiowych.
- Ogrzewaj auto rozsądnie, uruchamiając silnik co jakiś czas (np. raz na godzinę na kilka minut).
Uwaga: upewnij się, że rura wydechowa nie jest zasypana śniegiem i lekko uchyl okno.
- Wykonuj lekkie ćwiczenia, aby poprawić krążenie, unikając jednak nadmiernego wysiłku.
- Jeśli w aucie jest kilka osób, trzymajcie się blisko siebie, by łatwiej utrzymać ciepło.
- Oszczędnie gospodaruj zapasami.
Bezpieczeństwo dzieci zimą
Zima to czas aktywności na świeżym powietrzu, ale również okres, w którym dzieci częściej spędzają czas w domu i w Internecie. Warto zadbać o ich bezpieczeństwo zarówno na dworze, jak i online.
Podczas zabaw na świeżym powietrzu:
- Zachęcaj dzieci do ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, ale tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
- Zjazdy na sankach, nartach czy „jabłuszkach” powinny odbywać się z dala od ulic, zbiorników wodnych i stromych skarp.
- Dzieci powinny być odpowiednio ubrane – ciepło, warstwowo, z czapką, rękawiczkami i nieprzemakalnym obuwiem.
- Przypominaj o konieczności robienia przerw w zabawie, aby uniknąć wychłodzenia lub odmrożeń.
- Zwracaj uwagę na zmrok – zimą szybko zapada ciemność, dlatego warto zadbać o elementy odblaskowe.
- Ucz dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte akweny, nawet jeśli lód wydaje się gruby i bezpieczny.
Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i na spacerze:
- Przypominaj zasady bezpiecznego poruszania się po oblodzonych chodnikach i przejściach dla pieszych.
- Ucz dzieci ostrożności w pobliżu jezdni oraz noszenia elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku.
Bezpieczeństwo dzieci w internecie:
- Zwracaj uwagę, ile czasu dzieci spędzają w sieci, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy częściej przebywają w domu.
- Rozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach w internecie – wyjaśnij, że nie wolno udostępniać danych osobowych, zdjęć ani informacji o miejscu zamieszkania.
- Ucz dzieci, aby nie nawiązywały kontaktów z nieznajomymi w sieci i nie spotykały się z osobami poznanymi online bez wiedzy dorosłych.
- Zachęcaj dzieci do zgłaszania rodzicom lub opiekunom każdej sytuacji, która wzbudza ich niepokój w internecie.
- Warto korzystać z kontroli rodzicielskiej oraz ustalić jasne zasady korzystania z komputera i smartfona.
Pamiętaj: rozmowa, zainteresowanie i wspólnie ustalone zasady to najlepsza forma profilaktyki. Bezpieczna zima to taka, w której dzieci mogą aktywnie spędzać czas, ale pod czujnym okiem dorosłych – zarówno na podwórku, jak i w sieci.