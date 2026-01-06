"Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie" - pamiętaj o nim i Ty! - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

"Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie" - pamiętaj o nim i Ty!

Data publikacji 06.01.2026
Powrót
Drukuj

Zima to wyjątkowy czas, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, zabawie na śniegu i spędzaniu czasu z bliskimi. Już wkrótce w całej Polsce rozpoczną się ferie zimowe – okres radości, relaksu i wyjazdów. Właśnie dlatego rusza ogólnopolska kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” przypominająca, jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie zarówno na stoku, na drodze, podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i w Internecie. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa przez dzieci i dorosłych, pozwoli w pełni cieszyć się zimowym wypoczynkiem i sprawi, że ten czas pozostawi po sobie wyłącznie miłe wspomnienia.

Wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego rusza ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, organizowana przez Komendę Główną Policji. To cykliczne przedsięwzięcie, przygotowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z niskimi temperaturami i aktywnością na świeżym powietrzu.
Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się 9 stycznia 2026 roku w godzinach od 11.00 do 14.00 na stoku narciarskim Złoty Groń w Istebnej. Na uczestników wydarzenia bądą czekały liczne atrakcje. Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zimowych sportów oraz rodziny z dziećmi, a przedstawicieli medów zachęcamy realcjonowania tego wyjątkowego wydarzenia.

Akcja skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a jej istotnym elementem są materiały informacyjno-edukacyjne dostępne w wersji elektronicznej oraz ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy „Zimowy Dekalog”, promujący odpowiedzialne postawy i aktywny tryb życia. Inicjatywa realizowana jest przy współpracy z partnerami wspierającymi bezpieczeństwo w sezonie zimowym, w tym m.in. Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Polskimi Stacjami Narciarskimi i Turystycznymi, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń.

Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona strona internetowa Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu plastyczno-filmowego.

Zachęcamy wszystkich do systematycznego jej odwiedzania w trakcie trwającego sezonu zimowego, a dzieci i młodzież do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Zimowy Dekalog”, gdzie na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. 
 

Przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zimą, opracowane z myślą o różnych sytuacjach dnia codziennego. Zostały one podzielone na tematyczne kategorie, obejmujące m.in. bezpieczne zachowania na świeżym powietrzu, na stokach narciarskich, w podróży, a także zasady ochrony dzieci - zarówno podczas zimowych zabaw, jak i w Internecie.

Bezpieczne zachowania zimą

Zima to czas wielu przyjemności, ale także różnych zagrożeń związanych z niskimi temperaturami i śliskimi nawierzchniami. Świadome i odpowiedzialne zachowanie w tym okresie pozwala uniknąć wypadków, odmrożeń czy wychłodzenia organizmu. Wskazówki te pomogą w bezpiecznym korzystaniu z zimowego wypoczynku na świeżym powietrzu i w codziennym życiu:

  • Śledź komunikaty dotyczące aktualnych warunków pogodowych.
  • Podczas intensywnych opadów śniegu lub silnych mrozów, jeśli to możliwe, pozostań w domu.
  • Aby uniknąć wychłodzenia i odmrożeń, zakładaj ciepłą odzież, czapkę, rękawiczki i ocieplane obuwie. Odsłonięte części twarzy (nos, policzki, broda) zabezpieczaj kremem ochronnym.
  • Nie wychodź na mróz na czczo – uczucie sytości pomaga organizmowi lepiej znosić niską temperaturę.
  • Zawsze poinformuj bliskich lub obsługę miejsca noclegowego, dokąd się wybierasz i kiedy planujesz powrót. Zimą poruszanie się jest wolniejsze, łatwiej też stracić orientację. Po powrocie koniecznie daj znać, że jesteś bezpieczny.
  • Zachowuj szczególną ostrożność na oblodzonych i zaśnieżonych chodnikach. Zwracaj uwagę na sople oraz nawisy śnieżne zwisające z dachów i balkonów.
  • Nie przebywaj na mrozie pod wpływem alkoholu i nie spożywaj go na świeżym powietrzu – może to prowadzić do wychłodzenia organizmu, utraty przytomności, a nawet zagrożenia życia.
  • Unikaj forsownego wysiłku, ale nie stój też bez ruchu – gdy zrobi ci się zimno, poruszaj się, tup, rozcieraj dłonie.
  • Podczas silnych mrozów reaguj, gdy zauważysz osoby potrzebujące pomocy - szczególnie bezdomne lub nietrzeźwe - i poinformuj odpowiednie służby.
  • Regularnie usuwaj śnieg z chodników oraz dachów budynków.
  • Pamiętaj także o zwierzętach – zapewnij im schronienie przed zimnem oraz dostęp do pożywienia. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na stoku:

Na stokach narciarskich w całym kraju będą obecne patrole narciarskie Policji, które będą czuwały nad bezpieczeństwem osób korzystających z tras. Mundurowi będą nie tylko reagowali w sytuacjach zagrożenia, ale również przypominali o obowiązujących zasadach, udzielali informacji i wspierali narciarzy w bezpiecznym korzystaniu ze stoków.

  • Osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek noszenia kasku ochronnego.
  • Zabronione jest korzystanie ze stoków pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Za złamanie tego przepisu grozi kara grzywny.
  • Sprzęt narciarski należy pozostawiać pod nadzorem.
  • Warto zapisać w telefonie numery alarmowe w górach: 601 100 300, 985 oraz numer ICE (osoby kontaktowej w razie nagłego wypadku).
  • W razie zagrożenia należy skorzystać z aplikacji „Ratunek”, która połączy użytkownika z ratownikami i wskaże ich lokalizację.

Więcej informacji o aplikacji: www.ratunek.eu

Dekalog FIS – najważniejsze zasady:

  1. Dbaj o bezpieczeństwo innych na stoku.
  2. Dopasuj prędkość jazdy do swoich umiejętności, warunków trasy i pogody.
  3. Jadąc powyżej, wybierz tor jazdy, który nie narazi osób poniżej na niebezpieczeństwo.
  4. Wyprzedzaj w odpowiedniej odległości, niezależnie od kierunku.
  5. Przy włączaniu się do ruchu upewnij się, że nie stwarzasz zagrożenia dla siebie ani innych.
  6. Unikaj zatrzymywania się na trasie, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej widoczności.
  7. Podchodź lub schodź poboczem trasy, a przy złej widoczności całkowicie ją opuść.
  8. Przestrzegaj oznaczeń i znaków na trasie.
  9. W razie wypadku udziel pomocy poszkodowanym.
  10. Podaj swoje dane osobowe, jeśli uczestniczysz w wypadku lub jesteś jego świadkiem.

Podróżowanie zimą

Zimowe warunku pogodowe mogą znacznie utrudniać podróżowanie. Odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu oraz świadome reagowanie na sytuacje na drodze zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Oto kilka wskazówek, które pomogą bezpiecznie dotrzeć do celu:

  • Przed wyjazdem samochodem upewnij się, że masz pełny bak paliwa oraz naładowany telefon.
  • Sprawdzaj komunikaty o sytuacji na drogach.
  • Poinformuj bliskich o trasie przejazdu, celu podróży oraz planowanym czasie dotarcia.
  • Jeśli to możliwe, podróżuj w ciągu dnia i nie samotnie.

Co warto mieć w samochodzie zimą

Zimą nawet krótka podróż może zamienić się w nieprzewidzianą sytuację. Dobrze przygotowany samochód oraz odpowiedni ekwipunek zwiększają bezpieczeństwo i pozwalają przetrwać nagłe utrudnienia na drodze. Dlatego zaopatrz swój samochód w:

  • mapę papierową (na wypadek awarii GPS),
  • ładowarkę samochodową do telefonu,
  • koc lub śpiwór,
  • niewielką łopatkę,
  • latarkę lub czołówkę (najlepiej pulsacyjną) z zapasem baterii lub na dynamo,
  • apteczkę i przyjmowane na stałe leki,
  • podstawowe narzędzia (np. klucz do kół, śrubokręt, kombinerki),
  • kable rozruchowe,
  • linę,
  • łańcuchy na koła,
  • elementy odblaskowe lub jaskrawą tkaninę do sygnalizacji,
  • suchy, wysokokaloryczny prowiant i wodę,
  • termos z ciepłym napojem,
  • zapałki.

Gdy utkniesz na drodze z powodu awarii lub zamieci

Nieprzewidziane zdarzenia na drodze zimą niosą ze sobą niebezpieczeństwo, szczególnie w trudnym terenie lub podczas zamieci śnieżnej. Wiedza jak reagować w takiej sytuacji może uratować zdrowie i życie. Oto kilka porad jak zachować się w nagłej sytuacji:

  • Jeśli to możliwe, zjedź pojazdem na pobocze.
  • Wezwij pomoc telefonicznie.
  • Nie oddalaj się od samochodu w nieznanym terenie, chyba że pomoc jest w zasięgu wzroku.
  • Umieść widoczną flagę sygnalizacyjną na antenie pojazdu.
  • Słuchaj lokalnych komunikatów radiowych.
  • Ogrzewaj auto rozsądnie, uruchamiając silnik co jakiś czas (np. raz na godzinę na kilka minut).

Uwaga: upewnij się, że rura wydechowa nie jest zasypana śniegiem i lekko uchyl okno.

  • Wykonuj lekkie ćwiczenia, aby poprawić krążenie, unikając jednak nadmiernego wysiłku.
  • Jeśli w aucie jest kilka osób, trzymajcie się blisko siebie, by łatwiej utrzymać ciepło.
  • Oszczędnie gospodaruj zapasami.

Bezpieczeństwo dzieci zimą

Zima to czas aktywności na świeżym powietrzu, ale również okres, w którym dzieci częściej spędzają czas w domu i w Internecie. Warto zadbać o ich bezpieczeństwo zarówno na dworze, jak i online.

Podczas zabaw na świeżym powietrzu:

  • Zachęcaj dzieci do ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, ale tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Zjazdy na sankach, nartach czy „jabłuszkach” powinny odbywać się z dala od ulic, zbiorników wodnych i stromych skarp.
  • Dzieci powinny być odpowiednio ubrane – ciepło, warstwowo, z czapką, rękawiczkami i nieprzemakalnym obuwiem.
  • Przypominaj o konieczności robienia przerw w zabawie, aby uniknąć wychłodzenia lub odmrożeń.
  • Zwracaj uwagę na zmrok – zimą szybko zapada ciemność, dlatego warto zadbać o elementy odblaskowe.
  • Ucz dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte akweny, nawet jeśli lód wydaje się gruby i bezpieczny.

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i na spacerze:

  • Przypominaj zasady bezpiecznego poruszania się po oblodzonych chodnikach i przejściach dla pieszych.
  • Ucz dzieci ostrożności w pobliżu jezdni oraz noszenia elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie:

  • Zwracaj uwagę, ile czasu dzieci spędzają w sieci, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy częściej przebywają w domu.
  • Rozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach w internecie – wyjaśnij, że nie wolno udostępniać danych osobowych, zdjęć ani informacji o miejscu zamieszkania.
  • Ucz dzieci, aby nie nawiązywały kontaktów z nieznajomymi w sieci i nie spotykały się z osobami poznanymi online bez wiedzy dorosłych.
  • Zachęcaj dzieci do zgłaszania rodzicom lub opiekunom każdej sytuacji, która wzbudza ich niepokój w internecie.
  • Warto korzystać z kontroli rodzicielskiej oraz ustalić jasne zasady korzystania z komputera i smartfona.

Pamiętaj: rozmowa, zainteresowanie i wspólnie ustalone zasady to najlepsza forma profilaktyki. Bezpieczna zima to taka, w której dzieci mogą aktywnie spędzać czas, ale pod czujnym okiem dorosłych – zarówno na podwórku, jak i w sieci.

W akcję włączyły się również poszczególne jednostki naszego regionu:

Powrót na górę strony