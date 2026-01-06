"Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie" - pamiętaj o nim i Ty! Data publikacji 06.01.2026 Powrót Drukuj Zima to wyjątkowy czas, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, zabawie na śniegu i spędzaniu czasu z bliskimi. Już wkrótce w całej Polsce rozpoczną się ferie zimowe – okres radości, relaksu i wyjazdów. Właśnie dlatego rusza ogólnopolska kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” przypominająca, jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie zarówno na stoku, na drodze, podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i w Internecie. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa przez dzieci i dorosłych, pozwoli w pełni cieszyć się zimowym wypoczynkiem i sprawi, że ten czas pozostawi po sobie wyłącznie miłe wspomnienia.

Wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego rusza ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, organizowana przez Komendę Główną Policji. To cykliczne przedsięwzięcie, przygotowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z niskimi temperaturami i aktywnością na świeżym powietrzu.

Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się 9 stycznia 2026 roku w godzinach od 11.00 do 14.00 na stoku narciarskim Złoty Groń w Istebnej. Na uczestników wydarzenia bądą czekały liczne atrakcje. Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zimowych sportów oraz rodziny z dziećmi, a przedstawicieli medów zachęcamy realcjonowania tego wyjątkowego wydarzenia.

Akcja skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a jej istotnym elementem są materiały informacyjno-edukacyjne dostępne w wersji elektronicznej oraz ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy „Zimowy Dekalog”, promujący odpowiedzialne postawy i aktywny tryb życia. Inicjatywa realizowana jest przy współpracy z partnerami wspierającymi bezpieczeństwo w sezonie zimowym, w tym m.in. Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN , Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Polskimi Stacjami Narciarskimi i Turystycznymi, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń.

Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona strona internetowa Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu plastyczno-filmowego.

Zachęcamy wszystkich do systematycznego jej odwiedzania w trakcie trwającego sezonu zimowego, a dzieci i młodzież do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Zimowy Dekalog”, gdzie na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.



Przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zimą, opracowane z myślą o różnych sytuacjach dnia codziennego. Zostały one podzielone na tematyczne kategorie, obejmujące m.in. bezpieczne zachowania na świeżym powietrzu, na stokach narciarskich, w podróży, a także zasady ochrony dzieci - zarówno podczas zimowych zabaw, jak i w Internecie.

Bezpieczne zachowania zimą

Zima to czas wielu przyjemności, ale także różnych zagrożeń związanych z niskimi temperaturami i śliskimi nawierzchniami. Świadome i odpowiedzialne zachowanie w tym okresie pozwala uniknąć wypadków, odmrożeń czy wychłodzenia organizmu. Wskazówki te pomogą w bezpiecznym korzystaniu z zimowego wypoczynku na świeżym powietrzu i w codziennym życiu:

Śledź komunikaty dotyczące aktualnych warunków pogodowych.

Podczas intensywnych opadów śniegu lub silnych mrozów, jeśli to możliwe, pozostań w domu.

Aby uniknąć wychłodzenia i odmrożeń, zakładaj ciepłą odzież, czapkę, rękawiczki i ocieplane obuwie. Odsłonięte części twarzy (nos, policzki, broda) zabezpieczaj kremem ochronnym.

Nie wychodź na mróz na czczo – uczucie sytości pomaga organizmowi lepiej znosić niską temperaturę.

Zawsze poinformuj bliskich lub obsługę miejsca noclegowego, dokąd się wybierasz i kiedy planujesz powrót. Zimą poruszanie się jest wolniejsze, łatwiej też stracić orientację. Po powrocie koniecznie daj znać, że jesteś bezpieczny.

Zachowuj szczególną ostrożność na oblodzonych i zaśnieżonych chodnikach. Zwracaj uwagę na sople oraz nawisy śnieżne zwisające z dachów i balkonów.

Nie przebywaj na mrozie pod wpływem alkoholu i nie spożywaj go na świeżym powietrzu – może to prowadzić do wychłodzenia organizmu, utraty przytomności, a nawet zagrożenia życia.

Unikaj forsownego wysiłku, ale nie stój też bez ruchu – gdy zrobi ci się zimno, poruszaj się, tup, rozcieraj dłonie.

Podczas silnych mrozów reaguj, gdy zauważysz osoby potrzebujące pomocy - szczególnie bezdomne lub nietrzeźwe - i poinformuj odpowiednie służby.

Regularnie usuwaj śnieg z chodników oraz dachów budynków.

Pamiętaj także o zwierzętach – zapewnij im schronienie przed zimnem oraz dostęp do pożywienia.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na stoku:

Na stokach narciarskich w całym kraju będą obecne patrole narciarskie Policji, które będą czuwały nad bezpieczeństwem osób korzystających z tras. Mundurowi będą nie tylko reagowali w sytuacjach zagrożenia, ale również przypominali o obowiązujących zasadach, udzielali informacji i wspierali narciarzy w bezpiecznym korzystaniu ze stoków.

Osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek noszenia kasku ochronnego.

Zabronione jest korzystanie ze stoków pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Za złamanie tego przepisu grozi kara grzywny.

Sprzęt narciarski należy pozostawiać pod nadzorem.

Warto zapisać w telefonie numery alarmowe w górach: 601 100 300, 985 oraz numer ICE (osoby kontaktowej w razie nagłego wypadku).

(osoby kontaktowej w razie nagłego wypadku). W razie zagrożenia należy skorzystać z aplikacji „Ratunek”, która połączy użytkownika z ratownikami i wskaże ich lokalizację.

Więcej informacji o aplikacji: www.ratunek.eu

Dekalog FIS – najważniejsze zasady:

Dbaj o bezpieczeństwo innych na stoku. Dopasuj prędkość jazdy do swoich umiejętności, warunków trasy i pogody. Jadąc powyżej, wybierz tor jazdy, który nie narazi osób poniżej na niebezpieczeństwo. Wyprzedzaj w odpowiedniej odległości, niezależnie od kierunku. Przy włączaniu się do ruchu upewnij się, że nie stwarzasz zagrożenia dla siebie ani innych. Unikaj zatrzymywania się na trasie, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej widoczności. Podchodź lub schodź poboczem trasy, a przy złej widoczności całkowicie ją opuść. Przestrzegaj oznaczeń i znaków na trasie. W razie wypadku udziel pomocy poszkodowanym. Podaj swoje dane osobowe, jeśli uczestniczysz w wypadku lub jesteś jego świadkiem.

Podróżowanie zimą

Zimowe warunku pogodowe mogą znacznie utrudniać podróżowanie. Odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu oraz świadome reagowanie na sytuacje na drodze zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Oto kilka wskazówek, które pomogą bezpiecznie dotrzeć do celu:

Przed wyjazdem samochodem upewnij się, że masz pełny bak paliwa oraz naładowany telefon.

Sprawdzaj komunikaty o sytuacji na drogach.

Poinformuj bliskich o trasie przejazdu, celu podróży oraz planowanym czasie dotarcia.

Jeśli to możliwe, podróżuj w ciągu dnia i nie samotnie.

Co warto mieć w samochodzie zimą

Zimą nawet krótka podróż może zamienić się w nieprzewidzianą sytuację. Dobrze przygotowany samochód oraz odpowiedni ekwipunek zwiększają bezpieczeństwo i pozwalają przetrwać nagłe utrudnienia na drodze. Dlatego zaopatrz swój samochód w:

mapę papierową (na wypadek awarii GPS ),

), ładowarkę samochodową do telefonu,

koc lub śpiwór,

niewielką łopatkę,

latarkę lub czołówkę (najlepiej pulsacyjną) z zapasem baterii lub na dynamo,

apteczkę i przyjmowane na stałe leki,

podstawowe narzędzia ( np. klucz do kół, śrubokręt, kombinerki),

klucz do kół, śrubokręt, kombinerki), kable rozruchowe,

linę,

łańcuchy na koła,

elementy odblaskowe lub jaskrawą tkaninę do sygnalizacji,

suchy, wysokokaloryczny prowiant i wodę,

termos z ciepłym napojem,

zapałki.

Gdy utkniesz na drodze z powodu awarii lub zamieci

Nieprzewidziane zdarzenia na drodze zimą niosą ze sobą niebezpieczeństwo, szczególnie w trudnym terenie lub podczas zamieci śnieżnej. Wiedza jak reagować w takiej sytuacji może uratować zdrowie i życie. Oto kilka porad jak zachować się w nagłej sytuacji:

Jeśli to możliwe, zjedź pojazdem na pobocze.

Wezwij pomoc telefonicznie.

Nie oddalaj się od samochodu w nieznanym terenie, chyba że pomoc jest w zasięgu wzroku.

Umieść widoczną flagę sygnalizacyjną na antenie pojazdu.

Słuchaj lokalnych komunikatów radiowych.

Ogrzewaj auto rozsądnie, uruchamiając silnik co jakiś czas ( np. raz na godzinę na kilka minut).

Uwaga: upewnij się, że rura wydechowa nie jest zasypana śniegiem i lekko uchyl okno.

Wykonuj lekkie ćwiczenia, aby poprawić krążenie, unikając jednak nadmiernego wysiłku.

Jeśli w aucie jest kilka osób, trzymajcie się blisko siebie, by łatwiej utrzymać ciepło.

Oszczędnie gospodaruj zapasami.

Bezpieczeństwo dzieci zimą

Zima to czas aktywności na świeżym powietrzu, ale również okres, w którym dzieci częściej spędzają czas w domu i w Internecie. Warto zadbać o ich bezpieczeństwo zarówno na dworze, jak i online.



Podczas zabaw na świeżym powietrzu:

Zachęcaj dzieci do ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, ale tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Zjazdy na sankach, nartach czy „jabłuszkach” powinny odbywać się z dala od ulic, zbiorników wodnych i stromych skarp.

Dzieci powinny być odpowiednio ubrane – ciepło, warstwowo, z czapką, rękawiczkami i nieprzemakalnym obuwiem.

Przypominaj o konieczności robienia przerw w zabawie, aby uniknąć wychłodzenia lub odmrożeń.

Zwracaj uwagę na zmrok – zimą szybko zapada ciemność, dlatego warto zadbać o elementy odblaskowe.

Ucz dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte akweny, nawet jeśli lód wydaje się gruby i bezpieczny.

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i na spacerze:

Przypominaj zasady bezpiecznego poruszania się po oblodzonych chodnikach i przejściach dla pieszych.

Ucz dzieci ostrożności w pobliżu jezdni oraz noszenia elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie:

Zwracaj uwagę, ile czasu dzieci spędzają w sieci, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy częściej przebywają w domu.

Rozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach w internecie – wyjaśnij, że nie wolno udostępniać danych osobowych, zdjęć ani informacji o miejscu zamieszkania.

Ucz dzieci, aby nie nawiązywały kontaktów z nieznajomymi w sieci i nie spotykały się z osobami poznanymi online bez wiedzy dorosłych.

Zachęcaj dzieci do zgłaszania rodzicom lub opiekunom każdej sytuacji, która wzbudza ich niepokój w internecie.

Warto korzystać z kontroli rodzicielskiej oraz ustalić jasne zasady korzystania z komputera i smartfona.

Pamiętaj: rozmowa, zainteresowanie i wspólnie ustalone zasady to najlepsza forma profilaktyki. Bezpieczna zima to taka, w której dzieci mogą aktywnie spędzać czas, ale pod czujnym okiem dorosłych – zarówno na podwórku, jak i w sieci.

W akcję włączyły się również poszczególne jednostki naszego regionu: